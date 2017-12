El día después en el Concejo: mudanzas y reacomodamientos

Aunque todavía no está resuelto un aspecto esencial de su actividad, que es el trabajo en comisiones y la distribución de los ediles de cada fuerza en las distintas áreas, hoy el Concejo Deliberante exhibió un panorama de “día después”, con algunos de los nuevos ediles en sus bloques, caras nuevas y mudanzas.

La ubicación de seis bancadas no es una cuestión menor, pero al parecer los espacios son suficientes. La nueva distribución de sedes de bloque será la siguiente: el Movimiento Vecinal y el Frente Renovador permanecerán en su ubicación actual, mientras que Unidad Ciudadana ocupará la misma dependencia que utilizara el Frente para la Victoria. Mercedes Moreno y su unibloque FPV/PJ se mudaron a la ex oficina de Cambiemos, y estos últimos a la que utilizaba Augusto De Benedetto. Para Alternativa por una Justicia Social se dispondría la sala entre la oficina de Prensa y el bloque vecinalista.

Dos bloques sumaron secretarios: Adriel Sorgue se incorporó a Cambiemos y Lucas Martínez al FPV/PJ.