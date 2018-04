El doctor Alejandro Goldbaum se hará cargo de la salud en Reta: “Es un lugar hermoso”

A partir del 2 de mayo el doctor Alejandro Goldbaum será el nuevo médico de Reta, quien llegará en las próximas horas a Tres Arroyos para hacer sus preocupacionales, y seguirá rumbo a la localidad balnearia para hacerse cargo de su puesto en el CAPS.

El profesional viene del Gran Buenos Aires, más precisamente de Lomas de Zamora, es especialista en diagnóstico por imágenes y se desempeñó en el Sanatorio de la Trinidad. Arriba con un proyecto familiar junto a su esposa que es psicóloga y psicopedagoga de salud integral y su hijo.

Goldbaum conoce Reta y ha veraneado en la localidad: “Cuando uno conoce Reta se da cuenta de que es un lugar hermoso, yo lo elijo siempre para mis vacaciones y siempre que uno se va de vacaciones a un lado y es como que se quiere quedar a vivir. Surgieron muchísimas cosas en Capital, entre ellas cuestiones de inseguridad, que me llevaron a pensar a mudarme. Es un objetivo personal y familiar que tengo”, explicó el doctor en diálogo con nuestra emisora.

Sobre su vida en Buenos Aires, el doctor sostuvo que “trabajo en aproximadamente siete centros de Diagnóstico y recorro alrededor de 100 kilómetros por día de lunes a viernes, es una vorágine increíble, acá hay que viajar e ir de un lado para el otro, todos con sus horarios y sus pretensiones”

Al ser consultado por cómo llevará a cabo su nuevo trabajo, Goldbaum indicó que “esto me va a permitir dedicarme pura y exclusivamente al lugar y espero que sea todo para bien. Yo he vivido todo lo que es la parte clínica, he hecho guardias nocturnas sábado y domingo y se lo que es que una madre necesita que le atiendan a un chico con fiebre lo más rápido posible y ahí voy a estar”,

“Las personas viviendo en Reta no son muchas, se puede hacer un buen trabajo de prevención. La idea es hacer una atención primaria en la salud y crear concientización en la gente para que tenga un cuidado personal", agregó.