El dólar superó hoy los $43 y el Presidente del Banco Provincia dijo a LU 24 que “no dramaticemos”

El Presidente del Banco Provincia Juan Curutchet se encuentra presente en nuestra ciudad para participar de la Mesa Redonda Agropecuaria que se desarrolla en el marco de la 50° Fiesta provincial del Trigo, esta noche en la Sociedad Italiana.

Previamente habló con LU 24 en un día en que dólar superó los $43 y alcanzó el valor más alto en la era Macri. Dijo al respecto: “Tenemos un programa monetario anunciado por el presidente del Banco Central con bandas de flotación del dólar. El dólar estaba en el piso de la banda y empieza a estar a la mitad de la banda, eso es todo. No dramaticemos”.

Además aseguró: “En mi visión, y ni que hablar para Tres Arroyos, el dólar tiene que ser competitivo. El problema argentino tradicional es el atraso del dólar que después pegó un salto muy grande de golpe meses después, o años después, y a veces uno se siente que esta como en el Juego de la Oca, que el país avanza 5 casilleros y después retrocede los 5 casilleros”.

“Que el dólar se mantenga competitivo es muy bueno para la industria, es muy bueno para el campo, y obviamente por qué nos preocupa a todos, porque en los últimos 70 años nos pone nerviosos cuando el dólar sube mucho”, indicó Curutchet.

En tanto sostuvo que al tener dólar competitivo se generan las condiciones para inversión genuina y crecimiento, aunque reconoció que está tardando en llegar esas inversiones y que no es nada fácil. “Si sostenemos este rumbo empieza a darse una recuperación con base sólida y no con anabólicos y cosas distorsionadas”, expresó.

Conflicto con el personal y Patrimonio Neto del Banco Provincia

En otro tramo de la nota hizo referencia a la situación actual con los empleados del banco tras la reforma de la Caja de Jubilados: “Está mucho mejor que hace un año, el año pasado hubo tensiones fuertes porque se reformó la Caja de Jubilados, el tiempo no soluciona todos los problema pero si te permite poner en perspectiva algunas cosas”, manifestó.

Asimismo destacó que “el año pasado hubo mucho agorero, muy pesimistas, y demostraron que se equivocaron, ellos planteaban que el banco estaba en una situación muy grave por la Caja. Hoy el Directorio aprobó el Balance del año pasado, ganamos operativamente 6.200 millones de pesos luego de haber pagado todo el déficit de la Caja de Jubilados y después por revalúo activo tenemos 12 mil millones de pesos más de incremento de patrimonial. El Banco hoy tiene un Patrimonio Neto, es decir, la plata propia, el resto es de los depositantes, de 45 mil millones de pesos, más de mil millones de dólares de patrimonio neto, record absoluto en su historia. El Banco está muy fuerte y en condiciones de salir a la cancha con mucho dinamismo cuando la situación económica permita más protagonismo en préstamos”.

Recorrida por la ciudad

Curutchet mencionó que luego de su llegada a la ciudad estuvo en una reunión interna de Cambiemos en donde se habló de que “esta la expectativas de que en términos relativos Tres Arroyos va a tener un mejor año que otros lugares de la provincia, que el perfil productivo esta menos afectado por el ciclo recesivo que se padeció y que particularmente la buena cosecha de trigo tiene que generar un impacto local, no está claro que se esté viendo todavía, pero esta la expectativa que se dé la próximas semanas y meses”. También contó que visitó comercios de Tres Arroyos.