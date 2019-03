El Dr. Cabido sigue sumando denuncias de familiares de pacientes

Paula Ostiza se acercó a LU 24 para denunciar al Doctor Alejandro Cabido y se suma a una similar realizada esta mañana por Alicia Resser. Paula contó que el sábado 2 de marzo su hermano Gabriel, ingresó a la guardia del Hospital Pirovano tras accidentase con su moto en Copetonas y que el médico se negó a atenderlo porque gritaba.

Lo cierto era que el joven presentaba una herida en el cráneo y gritaba de dolor. “Cuando llegue a la guardia Cabido me dijo que a mi hermano no lo iba atender porque era un paciente maleducado que gritaba”, dijo.

También el Dr. Guillermo Moreno le dijo que su hermano era un caprichoso, maleducado, que gritaba, que no lo iba atender más y que no se dejaba poner una sonda. “Le dije que me deje pasar a Terapia Intensiva así mi hermano me veía y se tranquilizaba para ponerle la sonda, me dijo que no era un jardín de infantes y que él no le concedía caprichos a nadie, con lo cual mi hermano pasó la noche orinado y sin sonda”, relató Paula.

Posteriormente Gabriel Ostiza fue trasladado al Hospital Penna de Bahía Blanca. “El neurocirujano que lo opera me dice que mi hermano llega con una herida muy sucia, que lo cosieron sin higienizar y hubo que hacer doble trabajo”, expresó.

También dijo que esta mañana le entregó una nota al Director del hospital Javier Pizarro. “La leyó delante de mío, no me contestó nada, fue lo mismo que hablarle a una momia”.

Finalmente pidió que se tomen medidas, y agregó “qué vamos a esperar, qué haya una muerte”, y le pidió al Intendente que el Hospital sea prioridad. “Los médicos están para cumplir su deber, si no tienen ganas de atender que se queden en sus casas”, sentenció.