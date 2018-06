El Dr. Islas brindó en Claromecó una charla abierta a la comunidad sobre Erosión Costera

Con presencia de autoridades municipales, instituciones, organismos y público interesado, el Dr. Federico Islas, Lic. en Geología y Doctor en Ciencias Naturales de la UNLP, brindó una charla sobre erosión costera. Recalcó que nuestra zona, es la menos afectada de la costa bonaerense, la que menor impacto erosivo recibe.

Estuvieron presentes Sociedad de Fomento de Claromecó, Escuela Agrícola Claromecó, Museo Regional "Aníbal Paz", GAPTA, Dunamar S.A. y público interesado, tanto de la zona, como de otras localidades de la costa.

Se desarrolló un debate interesante, en el que cada participante pudo plantear su preocupación, y el Dr. Islas emitió su opinión. En tanto las autoridades explicaron el motivo de desarrollo de sus trabajos.

Carlos Ávila, enfatizó que antes y después de ser Delegado, es y será un habitante más de Claromecó y quiere lo mejor para su lugar de pertenencia, todo lo que se hace es en pro del cuidado de la villa. Y es por ello mismo que solicitó el apoyo del Municipio.

Encargó un nuevo estudio al Dr. Islas, en el que se podrá determinar los cambios ocurridos en estos 13 años. El estudio llevará 1 año y se realizará en las 4 estaciones. Con el resultado del análisis, se podrán trazar metas laborales para tratar de evitar y moderar esta problemática.

Próximo taller en Necochea

El tercer taller será en Necochea, no antes de los próximos 30 días. Cada municipio deberá entregar el temario para tratar.

Pidieron plan de manejo de costas y de arena, para que quede implementado y que cada nuevo delegado que se vaya sucediendo, sepa cómo debe actuar y que a su vez las instituciones puedan hacer un seguimiento.

Algunos consejos de Islas para las playas en general es que: no deben vender su arena, no hay que sobreforestar, hay que realizar trabajos consensuados en la playa, realizar enquinchados y evitar los autos.