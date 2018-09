El encargado de Lac-tres desmintió los dichos de Carabajal: “No hay nadie amenazado”, dijo

Franco Vitali, encargado de la distribuidora Lac-tres, habló con LU 24 para desmentir los dichos del secretario del Sindicato de Choferes de Camiones, Ruben Carabajal, tras el supuesto despido de un empleado de la firma a cargo de Vitali.

“Le dijo que le iba a propinar una golpiza y que si venía a trabajar, le prendería fuego el auto”, le había dicho Carabajal a nuestra emisora, refiriéndose a Vitali, en el marco del reclamo que se dio en las inmediaciones de la empresa ubicada en Ruta 3 y Sadi Carnot.

Vitali dijo al respecto que “no se ha despedido a nadie, no hay ningún telegrama de despido hasta el día de hoy, nosotros nos hemos enterado hoy a la mañana de todo. No hay nadie amenazado ni lo hubo en ningún momento”.

“Nos encontramos con esta situación y no nos dejan trabajar tranquilos. No sabemos si se dio por despedido porque no tuvimos comunicación el empleado, que en el día de hoy no se presentó a trabajar”, agregó.

Además indicó que “nosotros sabemos por versiones de afuera. Hay vías judiciales y legales para hacer esto, si ellos tienen algún reclamo para hacerlo lo van a hacer igual. No hemos hablado con el delegado gremial por el momento, está el abogado en la parte legal y hasta ahora no se han comunicado”.