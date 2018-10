El Ente Vial finaliza un anillado que mejora los caminos afectados por erosión

El Ente Vial Descentralizado trabaja en el mantenimiento de la red de caminos rurales ayudado por las lluvias de mediana intensidad, admitió Héctor Poggi, al tiempo que se apresta a finalizar un anillado que parte del cruce de la ruta 3 y las vías, antes de llegar a Cascallares, hacia el campo San Bautista y de allí al camino a la estancia San Martín. “Allí había un grave problema de erosión de los caminos, y entendemos que con este anillado se va a solucionar”, consideró.

Poggi aseguró además que se está trabajando con normalidad en cuanto a disponibilidad de máquinas y personal, y destacó la optimización que se hace de recursos que han sufrido grandes incrementos, como el combustible y los repuestos. “A los caminos que ya están levantados de antes les damos una repasada más liviana, donde hay bajos tratamos de levantarlos para que queden lo mejor posible, y si estamos lejos con los camiones, los dejamos donde hay gente en los campos y venimos de a tres por camión. En cuanto a los repuestos, es triste tener una máquina parada por falta de un repuesto, algo que por el momento no nos sucede, pero los repuestos de estas herramientas tienen valor dólar y hay gente que no quiere vender, o no hay precio, o quiere cobrar por adelantado lo que administrativamente no es posible para el Ente. Pero nosotros trabajamos sin inconvenientes, como un engranaje, con la participación de todos”, finalizó.