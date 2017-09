El equipo Naranja arrasó en la Fiesta del Color

Con la organización del CEF N°4, se llevó a cabo este domingo la Fiesta del Color en el “Gigante” de Huracan donde quince equipos de estudiantes secundarios del distrito se disputaron el primer lugar en la competición.

El equipo Naranja del ex Colegio Nacional fue quien obtuvo el primer puesto en los juegos, la mejor coreografía y la mejor hinchada.

A continuación los ganadores:

Juegos

1° Equipo Naranja (Ex Nacional): 25 mil pesos

2° Equipo Amarillo (Media N°1): 15 mil pesos

3° Equipo Violeta (Jesús Adolescente): 7 mil pesos

Mejor Hinchada

1° Equipo Naranja (Ex Nacional): 7 mil pesos

2° Equipo Blanco y Negro (Escuela Virgen de la Carreta): 4 mil pesos

3° Equipo Rojo (Claromecó): 2 mil pesos

Mejor Coreografía

1° Equipo Naranja (Ex Nacional): 4 mil pesos

2° Equipo Verde (Colegio San José): 3 mil pesos

3° Equipo Amarillo (Media N°1): 2 mil pesos

Mejor Cabezón

1° Equipo Verde y Naranja (Escuela Técnica): 7 mil pesos

2° Equipo Naranja (Ex Nacional): 4 mil pesos

3° Blanca y Negro (Escuela Virgen de la Carreta): 2 mil pesos