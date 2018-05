El escándalo por el manual de AFA se desató tras tweets de periodista de nuestra ciudad

El periodista tresarroyense Ignacio “Nacho” Catullo fue quien destapó el escándalo que envuelve a la AFA por estas horas al publicar en Twitter las páginas en las que se aconsejaba “qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa”. Hasta el conductor televisivo y dirigente de San Lorenzo Marcelo Tinelli intervino.

El cuadernillo en cuestión lleva el título “Idioma y cultura rusa” y se entregó antes de entrar a un curso gratuito organizado por el sector Educación de la Comisión de Deportividad, Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la Asociación del Fútbol Argentino. El mismo estaba dirigido a periodistas, futbolistas, dirigentes y entrenadores que van a viajar a Rusia durante el Mundial.

La imagen del manual circuló por Twitter apenas cayó en las manos de los participantes, unas cuarenta personas, entre las que había por lo menos dos mujeres. La subió Nacho desde su cuenta @nachocatullo y enseguida se viralizó.

En la sala de sesiones del tercer piso de la AFA el profesor de idioma ruso, Dr. Eduardo R. Pennisi, era quien tenía a cargo el curso.

Mientras el cuadernillo con los consejos para “tener alguna oportunidad con una chica rusa” circulaba por las redes sociales, Pennisi hablaba sobre la historia rusa.

“Las chicas rusas como cualquier otra chica ponen mucha atención si eres limpio, hueles bien y si vas bien vestido. La primera impresión es muy importante para ellas, pon atención a tu imagen”, decía el texto. El segundo era revelador: “Las chicas rusas (sic) no les gusta que las vean como objetos. Muchos hombres, porque las mujeres rusas son hermosas, solamente quieren llevarlas a la cama. Tal vez ellas también lo quieran, pero son personas que quieren sentirse importantes y únicas”. Después de sugerir que no hay que ser negativo, en el punto 6 se advierte: “A las mujeres rusas les gusta que los hombres tengan la iniciativa, si no tienes confianza en ti mismo, entonces necesitas practicar hablando con más mujeres”.

Muy moderno el manual de estilo de la AFA sobre el Mundial pic.twitter.com/aWT4FrfCie — Nacho Catullo (@nachocatullo) 15 de mayo de 2018

El cuadernillo también hacía referencia al carácter ruso, las costumbres, las frases útiles, los carteles frecuentes, un “conociendo a los rusos” con características tales como “los rusos nunca hablan de trabajo; ¡hay tantas cosas mejores de las que hablar!”.

En una rápida búsqueda por internet, se detecta que los consejos fueron sacados del blog amarestaenruso.wordpress.com.

En medio de la reunión, al enterarse de la repercusión del manual, los organizadores pasaron pupitre por pupitre y se los retiraron a los presentes. Luego los devolvieron, sin las páginas de la polémica. El curso siguió, pero varios asistentes comenzaron a irse.

En la AFA explicaron que el manual había sido revisado con anterioridad por profesoras de ruso. Se ve que nadie pudo frenar antes el papelón.

La interacción entre Catullo y Tinelli

“Muy moderno el manual de estilo de la AFA sobre el Mundial”, twiteó Catullo y posteriormente Tinelli publicó un mensaje en el que decía: "Me aclaran amigos que me quedaron en @afa (pocos), que el curso que se publicó sobre cómo manejarse con las mujeres en Rusia es mentira. Cumplo en informarlo". Y Nacho le respondió claramente: "El curso fue hoy en la AFA. Tengo el cuaderno. Nos lo sacaron para cortar esa hoja pero yo la guardé cuando supuse lo que harían". Tinelli agradeció su aclaración y exigió a la AFA que hiciera lo mismo.