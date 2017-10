El ex futbolista Ariel Paolorrosi estará en nuestra ciudad haciendo una prueba de jugadores

Los días martes 17 y miércoles 18 de octubre, se estará realizando en las instalaciones del club El Nacional, una prueba de jugadores y clínica deportiva para profesores y técnicos a cargo de Ariel Paolorrosi, ex jugador profesional y coordinador de inferiores del Club Atlético Lanús. La actividad fue gestionada por el diputado provincial Pablo Garate. La entrada será un alimento no perecedero.

El cronograma:

Martes 17 (12:30hs): Prueba para las categorías 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.

Partido: Selección Sub 15 vs. Combinado conducido por Paolorrosi.

20:30 hs: Clínica deportiva.

Miércoles 18 (12:30hs): Continúan las pruebas en las categorías de 2001 a 2005.