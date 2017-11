El ex marino Carlos De La Fuente opina sobre la situación del submarino desaparecido

El Capitán de Navío Carlos De La Fuente, casado con una tresarroyense, Eliana Eveleens, quien se retiró hace un año y medio de sus funciones luego de 40 años de pertenecer a la Armada Argentina, habló sobre aspectos referidos al rescate del submarino argentino ARA San Juan, hasta hoy desaparecido en aguas del sur de nuestro país.

“Estuve tres veces a bordo del San Juan, siempre abrochado a muelle porque no estaba habilitado para navegar; yo no fui tan valiente como para sumergirme, y hay que ser valiente para ser submarinistas”, dijo De La Fuente.

“Tengo compañeros, hoy retirados, otros Almirantes ya, que tienen una particular vocación para sumergirse en un cilindro de acero a 300 metros de profundidad, en un espacio minúsculo, que tiene para habitarlo y operarlo; no tiene otro espacio para hacer otra cosa”, dijo, y ejemplificó que “en el cuarto de operaciones en una mesa se puede tirar una carta de navegación o comer, es indistinto”, agregó.

Mantenimiento y habilitación: Diferencias

El ex marino sostuvo que “una cosa es la falta de mantenimiento por falta de presupuesto y otra es la habilitación para hacer una navegación; puede ocurrir una fatalidad, como aviones que se han venido abajo, y en las épocas en las que había un mantenimiento adecuado hemos tenido accidentes tanto en superficie como submarinos; permanentemente tenemos roturas, sea de un sistema mecánico, eléctrico o digital”.

“Si se van solucionando esos problemas se puede mantener, y si hay algún tipo de avería detectada que pueda afectar al personal, se anula la operación y se pone en práctica la búsqueda, como el procedimiento que se realiza ahora”, dijo.

El porqué del aviso tardío a Macri

De La Fuente opinó, asimismo, respecto a no haber informado inmediatamente al Presidente Macri – Jefe de las Fuerzas Armadas – obedece a órdenes internas de la Armada de tratar siempre de solucionar las deficiencias, sean pequeñas o no, para no estar “molestando” a su jefe superior, lo que justifica ese período y, al considerarse que era un caso extremo al no poder ubicar señal alguna del San Juan, se dio cumplimiento a lo estipulado.

Ejemplificó el tema al decir que “Si un avión se cae, sea comercial o de combate, toman intervención agencias internacionales, y con el submarino pasa lo mismo, se los somete en ambos casos a revisión y si se detecta la anomalía se la repara; en mis cuarenta años de Armada, desde el 83-84, hemos visto una baja descendente en el presupuesto de las Fuerzas Armadas, sumado al deterioro del material, pero hay una lógica tras de esto que es el tratamiento que han tenido las mismas desde esa época”.

“Al ARA San Juan se le hicieron las reparaciones de media vida, y la Armada no habilita ni homologa ningún elemento que no sea probado a través de la Dirección de Material Naval, una de las organizaciones que tiene la Armada para revisar todos los componentes, hasta un arma de puño”, agregó.

“Opinólogos”

“Hay muchos opinólogos, y lo que vale de esto no es la opinión perversa, sino sumarse a dar una opinión que sea positiva, he escuchado, e incluso en grupo de Whatsapp que sostienen que la desaparición del ARA San Juan se da como represalia de China porque les hundimos un pesquero, o que nos tiró un misil Inglaterra; son versiones inexactas de gente que tanto de adentro como de afuera de la fuerza o del resto de la población quiera revolver este asunto mal, ya que se forma una opinión ,un pensamiento que no es el correcto que uno espera que tenga un Argentino en esta situación, con casos como los que vivimos últimamente”, afirmó.

El talud

“La Plataforma Continental Argentina es la continuación del continente emergido hacia el este, hasta el mar, a una profundidad de hasta 200 metros y doscientas millas que determinan la zona económica exclusiva, y en ese lugar hace una caída hacia el fondo del mar, el talud se inclina abruptamente hacia abajo hasta llegar a unos cinco mil metros de profundidad, es una pendiente lisa”, dijo.

Pérdidas económicas por depredadores extranjeros

Sostuvo asimismo De La Fuente que “la Argentina pierde con la pesca ilegal en la ZEE -Zona Económica Exclusiva - y ahora se debe graficar la misma para que depredadores de otros países actúan en la zona en horas nocturnas, donde se pesca fundamentalmente la merluza y el calamar, y se llevan alrededor de mil millones de dólares anuales”.