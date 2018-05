El ex piloto de automovilismo Ruben Daray dará mañana una charla en el Mulazzi

El ex piloto de automovilismo y ex conductor de TV, Ruben Daray, anunció esta tarde en Austral Motor la charla que realizará mañana a las 20 horas en el Museo Mulazzi, en la cual tratará aspectos de la seguridad vial y como mejorarla en nuestra ciudad.

En conferencia de prensa habló del tránsito en las rutas y ciudades del país, y aclaró que el problema de los argentinos es cultural, donde no se respetan las normas de tránsito.

También se refirió a la velocidad en las carreteras, y remarcó las velocidades máximas y mínimas que se deberán usar de ahora en más. “Siempre hay que llevar el cinturón puesto, ya que evita la muerte en la mayoría de los casos”, dijo y añadió que un choque a 40 km equivale a caer desde 4 pisos.

“Lo primordial es educar a los hijos para el manejo, pero los que hacen los errores son los padres, entonces debemos empezar por los mayores para educar a los menores”, aseguró Daray.

Además explicó que las lomas de burro no son eficaces ya que los neumáticos quedan en el aire cuando pasan. Remarcó que el apoyo de un auto con sus gomas es del tamaño de una palma de la mano, y el de las motos es como una moneda de dos pesos. Entonces debemos tomar conciencia de lo que manejamos y cómo lo hacemos.

La charla será gratuita y abierta a todo público.