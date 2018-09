El ex Samoa, territorio olvidado

El balneario que fuera Parador 1 y ex Samoa en Claromecó se encuentra en un estado de abandono y mugre considerable.

LU 24 tuvo acceso al registro fotográfico ya que sus puertas se encontraban abiertas; alguien las habría forzado durante la Primavera porque hay rastros de consumo de alcohol, aunque no se ven daños causados por este uso.

Se llamó a la policía, la cual acudió rápidamente para asegurar el lugar.

Aún no se tienen novedades sobre su licitación y está muy próxima la temporada estival.

Pareciera no haber tiempo para poner en condiciones semejante desastre.