El Excel de Clarens: “solo 40 pagaron supuestos sobornos”. Están ordenados por monto contractual. Figura Vial Agro en el lugar 44

En los últimos días están viendo la luz algunos detalles que “trascienden” de los expedientes judiciales vinculados a las declaraciones de empresarios arrepentidos que suministran información en el marco de la ley que los protege como tales y les da la posibilidad de no perder la libertad.

En un programa de televisión nocturno un periodista hizo pública la copia de una hoja Excel en la cual se detallan más de 80 empresas que ejecutaron obras para el Estado, y la mitad habría aportado dinero como condición para contratar. Aclaran que de las 86 nombradas, solo 40 pagaron coimas, el resto no. Según esa lista, está la local Vial Agro en el sitio 44, según un ordenamiento que se hizo de mayor a menor, por los montos de contratación. Desde LU24 se intentó el contacto con sus directivos, sin suerte para que den opinión sobre el tema.

Ese informe parte de la declaración del financista Ernesto Clarens, quien admite haber participado de la ruta de sobornos que investiga el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. Sólo desde 2005 a 2010, según el detalle al que publica el Diario Clarín, cobró de diferentes empresas contratistas del Estado más de 30 millones de dólares. Además, indicó que Cristina Kirchner "controlaba a qué empresas se les pagaba y a cuáles no", la prioridad era Austral Construcciones de Lázaro Báez.

Agrega la nota del matutino porteño, que Clarens sólo se encargaba de cobrarle a las empresas que recibían contratos de Vialidad Nacional y proporcionó un listado de más de 80 empresas pero aclaró: "Las primeras cuarenta eran las que pagaban las coimas, las otras 40 no hacían pagos".

En esa lista, parte de la cual se pudo ver por televisión, la local Vial Agro está ubicada en el lugar 44, en el orden que Clarens armó en su archivo Excel y que integra el expediente y que de alguna manera hoy “está en todos lados”.

A DISPOSICION

Pablo Quantin, presidente de Vial Agro SA no ha sido convocado a declarar en los tribunales de Comodoro Pí. No obstante, cuando el nombre de la empresa comenzó a rodar en la lista de las posibles “aportantes”, hizo una presentación espontánea el 13 de Agosto pasado, hace un mes, poniéndose a disposición de la investigación.