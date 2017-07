El fin de semana no habrá micros de larga distancia por un paro nacional

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) anunció un paro de 48 horas en todo el país para este fin de semana en reclamo de la reapertura de la negociación paritaria. El lunes empiezan las vacaciones de invierno en 16 provincias (Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Mendoza, Río Negro, San Luis, Santa Fe, San Juan y Tucumán).

En un comunicado, el gremio aseguró que tomaron esa decisión "extrema ante la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias del sector. Pedimos disculpas a los usuarios, pero ante la intransigencia de los empresarios, no queda más remedio que adoptar medidas de fuerza en defensa de los legítimos derechos de los trabajadores".

El titular de la UTA Roberto Fernández dijo que "desde el 1 de abril reclamamos paritaria y nos encontramos ayer con que los empresarios y dicen que no les alcanza la recaudación y que solicitan subsidios", citó Infobae.

"A nosotros nos interesa que arreglemos el salario. Si no encontramos una solución, arrancaremos con el paro", aseguró Fernández, al tiempo que dijo que "estamos para transportar a la gente, no para dificultarles esa posibilidad. Hay que buscar una solución de fondo para evitar males mayores".

En las últimas semanas, las empresas del sector nucleadas en la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), levantaron la voz y alertaron por la quita de subsidios llevada adelante por el Gobierno nacional y la caída en la demanda.

En febrero, la administración de Cambiemos argumentó que el aumento de tarifas de los pasajes de larga distancia era suficiente para compensar la quita de subsidios, pero desde la CELADI retrucaron que apenas el 10% del costo de los pasajes era costeado por el Estado, a diferencia de los pasajes de colectivos urbanos, trenes y aviones, cuyos pasajes son subsidiados en mayor proporción.

"Este gobierno ha fijado posición en que va a levantar el régimen de subsidios, pero el sector aéreo recibe $3 mil millones, el ferrocarril casi $2.590 millones y el urbano $34 mil millones. Hasta a las Low Cost, que son extranjeras, les están garantizando una carga media y si no la cubren la va a pagar la Provincia", aseguró el presidente de la CELADI Mario Verdaguer.

En un comunicado emitido ayer, la CELADI, que agrupa a más del 70% de las empresas del sector que emplean a unos 19 mil trabajadores aseguró que "la quita de subsidios al transporte de larga distancia sumado a la caída de la demanda de servicios ha puesto al borde del colapso a las empresas y muchas no están en condiciones de pagar sueldos este mes, lo que pone en peligro los servicios para las vacaciones que empiezan mañana en casi todos el país".

En esa línea, Verdaguer consideró que "las empresas del sector han realizado grandes esfuerzos para garantizar los servicios pero ante la negativa del Nación de reestructurar el sector, se encuentran hoy ante la grave dificultad de no poder afrontar los pagos de haberes este mes".

"La crisis por merma de ventas es agravada por la quita de subsidios al sector. Mientras que el gobierno nacional no atiende los reclamos de las firmas que hoy se encuentran recargadas de costos", concluyó Verdaguer.