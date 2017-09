El fiscal Lopazzo mañana le tomará declaración indagatoria al acusado Brian Ianiro

El Fiscal Gabriel Lopazzo, quien está a cargo de la investigación del nene de 3 años que fue golpeado y abusado en nuestra ciudad, confirmó a LU 24 que mañana le tomará declaración indagatoria al acusado Brian Ianiro.

También contó que la persona que le alquila el departamento a la mujer, fue quien denunció el hecho de violencia. “Es el vecino el que constata que había una mujer golpeada y que posiblemente también una criatura. Es la persona que le alquila el departamento, en esa circunstancia es que la ve a la mujer golpeada, ella a esta persona le reconoce que quien la habría golpeado sería su pareja. Él es quien llama a la policía y cuando se hace presente la policía sale otro familiar de la pareja que dice que no había ningún bebe golpeado y luego, ante la insistencia policíaca, efectivamente terminan mostrando al bebe y ahí es donde se constata a primera vista los golpes que presentaba en la cara, que marcaba que era un bebe sometido a una golpiza importante o una agresión importante”.

También indicó que la pareja de la madre fue detenida en la vivienda y que la mujer se encuentra internada en el Hospital en observación. “Intervino la Comisaria de la Mujer y se pusieron en marcha todos los mecanismos que son necesarios para atender este tipo de conflictiva. En lo que atañe a nosotros va a ser la cuestión penal y los responsables adultos que hayan sido los generadores de estas lesiones, que están constatadas que presentan este bebe de escasos dos años”, agregó.

En cuanto a la caratula de la investigación dijo que es apresurado hablar de eso: “En principio las lesiones las califica el medico de policía, ya el hecho que tenga una quebradura es una lesión grave, ese es el piso, y de ahí vamos a ver cuando terminemos de hacer el examen del bebe que está en observación internado y va ser así hasta mañana, y ahí vamos a tener un parte definitivo que nos va a poder dar un panorama completo de cuáles son las lesiones y a partir de ahí cuál es la calificación que corresponde o consideremos o haya elementos de pruebas como para sospechar que fueron los autores de esto, obviamente dentro del seno familiar”.

Consultado sobre la situación de la madre del menor abusado explicó: “Por el momento nosotros no hemos estimado ninguna medida, nosotros en lo inmediato no porque lo primero que hicimos fue preservar al bebe y la preservación se hizo desde que está internado con lo cual, mañana y con el trascurso de las pruebas que estamos recolectando, vamos a determinar la responsabilidad que le corresponde a cada uno”.

Asimismo sostuvo que “los elementos de pruebas que tenemos incorporado en el sumario previo, el sumario primario que se hace, indican la responsabilidad hacia el padrastro, o sea la pareja de la madre. Ahora si en el trascurso de las horas siguientes, no se descarta que se puedan involucrar a más personas la que sometió a este bebe desde hace un tiempo prolongado. Eventualmente se podrán incorporan nuevos responsables o descartar si se prueba que los que a priori la investigación indica que podrían haber sido los autores, no lo sean”.

“Mañana se le tomará la audiencia del 308 dentro de las 24 horas que la persona está aprehendida. A partir de lo que esta persona diga en su defensa y a su vez de la prueba que hayamos juntado de hoy a mañana, lo que aporten el resto de los organismos que le están prestando asistencia a los hermanitos, ahí se tomaran las medidas que hayan que tomar y se apuntaran a los responsables de este hecho”, concluyó el fiscal.