El fiscal pedirá la prisión preventiva para la mamá del pequeño abusado y su pareja

El fiscal Gabriel Lopazzo, titular de la UFIJ N° 16, le confirmó a LU 24 que solicitará el pedido de prisión preventiva para la mamá del niño de 3 años abusado y golpeado y la pareja de esta, quienes continúan detenidos. Asimismo reveló que se investigan a personas del entorno para saber si no obraron como debían.

“Hemos fortalecido la prueba que teníamos inicialmente y han surgido algunos otros elementos que nos direccionan a evaluar el comportamiento de otras personas que estuvieron en los días en que el pequeño recibía los malos tratos, por sí tuvieron conocimiento y tampoco actuaron de la manera que se esperaba de ellas”, detalló.

Paralelamente, está trabajando el equipo técnico del Tribunal de Menores que evalúa las pericias psicologías y médicas de Alejo y sus hermanas ya que se pueden obtener otros elementos de prueba importantes para la causa.

Hasta el momento no se ha podido acreditar que las hermanas hayan sufrido malos tratos aunque sí se sabe que fueron testigos de los castigos que sufría el menor.

Cabe recordar que Brian Miguel Ianiro se negó declarar y que la madre del pequeño si lo hizo oportunamente, inculpando a su pareja, pero no ha pedido ampliar su testimonio. Ambos están alojados en comisarías lejos de Tres Arroyos.