El fiscal pide 2 años y 6 meses de prisión para Flores por colisión fatal en ruta 228 y Belgrano

Una pena de 2 años y 6 meses de prisión más 7 años de inhabilitación para conducir, solicitó el fiscal Carlos Facundo Lemble para Horacio Emilio Flores, el único imputado en el marco del debate oral por el accidente de tránsito que le costó la vida a Juan Emanuel Rodríguez que se sigue ante el Juzgado Correccional de Tres Arroyos.

A la misma adhirió la Dra. Elisa Hospitaleche, en representación de la familia como particular damnificado, mientras que la defensa, a cargo del Dr. Juan Pablo Borioni, pidió la absolución.

El debate estaba organizado para que iniciara a las 9 de la mañana de este miércoles pero como no se podía dar con Flores, se ordenó su detención para que compareciera. Finalmente comenzó en horas del mediodía.

Declararon como testigos el perito en accidentología vial, el conductor del colectivo involucrado y su acompañante, dos efectivos policiales y dos personas que estaban en las inmediaciones del lugar del hecho.

El perito aclaró que tenía prioridad de paso el conductor del ómnibus y que el imputado sería el que habría hecho una maniobra imprudente porque avanza sobre la ruta 228, a la altura de Belgrano, por la dársena de acceso lateral, y de esa manera invade la vía de mayor circulación.

Para Hospitaleche, en cambio, se está ante una culpa compartida entre ambos conductores y por lo tanto debería investigarse la conducta penal presumiblemente atribuible a Rotaeche.

Por su parte, Lemble argumentó que el conductor del micro no fue llevado a debate porque considera que el hecho de que cruzara con luz roja o verde era indistinto ya que el impacto se habría producido luego de los semáforos, es decir en la dársena de acceso.

En tanto, Borioni manifestó que era trascendental el hecho de que los testigos habrían dicho que el colectivo había atravesado la luz en rojo y que más allá de la prioridad de paso, las señales lumínicas debería respetarlas. En este sentido la defensa dijo que ya tenía suficiente condena su asistido por la amputación de una pierna como consecuencia del accidente y que en todo caso el responsable era el conductor del micro de la empresa Don Otto.

Se dictará sentencia con lectura el martes 17 de abril a las 12 horas.