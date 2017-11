El FpV alerta acerca del Presupuesto Provincial y los perjuicios que acarrearía al Municipio

En conferencia de prensa, los concejales del Frente para la Victoria se expresaron en contra de aspectos salientes del proyecto de Presupuesto provincial que está previsto tratar mañana en la Legislatura, sobre el que adelantaron que “atacará la autonomía municipal y sobre todo causará un gran perjuicio a los trabajadores municipales, ya que la Ley de Responsabilidad Fiscal prevé que sólo se incrementen sus salarios de acuerdo a la inflación oficial”.

“Nos preocupa especialmente lo que determina el artículo 45 respecto del uso del Fondo de Financiamiento Educativo. Nosotros hemos sido críticos con la forma en que se ejecutan los presupuestos municipales en estos temas, pero una cosa es plantear diferencias de criterios y otra cosa es colocar al municipio en un corset de pérdida de autonomía en la toma de decisiones sobre el uso de sus dineros”, sostuvo Graciela Callegari.

Para la edil, es peligroso que la Provincia condicione a través de ese pacto fiscal a los municipios, controlándoles la planta de personal, los aumentos salariales e incluso el endeudamiento y las tasas especiales, sobre lo cual alertó que “podría causar problemas de financiamiento en CRESTA, en las becas estudiantiles y en el ámbito de la salud, ya que en Tres Arroyos hay tasas para esto”.

Por su parte, Martín Garrido advirtió que “el panorama es parecido al que se vivió con el Presupuesto del año pasado, cuando hubo aprietes, sobre todo a través del Fondo de Infraestructura, para que intendentes y legisladores acompañen, y de hecho, este año los únicos que no aprobarán el Presupuesto son los legisladores del Frente para la Victoria”.

Mercedes Moreno, en tanto, advirtió que “el Municipio tendrá que plantearse cómo va a resolver el tema del recurso humano para el Polideportivo, por ejemplo, porque si adhiere a la Ley de Responsabilidad Fiscal no podrá ampliar su planta de personal, además de sufrir un recorte en lo presupuestario para la obra”. Y también sostuvo que “no es cierto que el Gobierno provincial, como se vanaglorian los concejales de Cambiemos, otorga obras de manera equitativa a todos los municipios: tenemos dos cercanos que sufrieron inundaciones, uno recibió fondos y el otro no, por su color político”.

“Quiero reforzar además lo dicho en torno a los municipales, según lo que indica la Ley, y el Sindicato tiene que tenerlo en cuenta: no se permitirán aumentos que vayan más allá del índice de inflación”, apuntó Moreno.

Crematorio

Por otra parte, y en función de su carácter de presidenta provisional de la Comisión de Hacienda cuando se aprobó el despacho por la cesión de un predio municipal a CELTA para el crematorio, Callegari aseguró que “aunque se revoque la firma de un concejal, tiene las suficientes para subir al recinto y ser aprobado, si no por unanimidad, por mayoría”.

“Lo que nosotros aprobamos, lo que dice concretamente el despacho, es que se derogó la ordenanza por la cual se habían cedido otras 5 hectáreas que CELTA había recibido para un proyecto que incluía un cementerio parque, que por nuevas disposiciones legales no se puede hacer en un terreno cedido; y se circunscribió la cesión que ya se había hecho, a un terreno menor dentro del cementerio. Pero la ordenanza no avanza sobre ningún tipo de autorización, porque la instalación de un crematorio tiene autoridades de aplicación y de control que actuarán en su momento. Las facultades del Concejo se agotan en lo que tiene que ver con la cesión del terreno”, determinó Callegari.