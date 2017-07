El Frente Justicialista Cumplir realizó la presentación oficial de la lista local junto a Dichiara

Este jueves por la noche se realizó en Alsina 38 la presentación oficial de la lista local del Frente Justicialista Cumplir junto al precandidato a diputado por la sexta sección, Alejandro Dichiara, quien en diálogo con LU 24 sostuvo que buscarán el voto de los verdaderos peronistas y de los desencantados de Macri.

“Nosotros nos quedamos adentro del Partido Justicialista, vamos a ir por los verdaderos peronistas, por el voto justicialista de siempre de todas las localidades y también por muchos desencantados. Nosotros podemos ser la alternativa a tanto descontento de gente que votó a Macri”, dijo.

Asimismo sostuvo: “Reconocemos que nosotros perdimos las elecciones no solamente porque Macri prometió y mintió, sino también porque nosotros cometimos errores, como no reconocer las cifras del INDEC, a no entender que la inseguridad no es una sensación, a no ver que había inflación. Creemos que tendríamos que haberlo puesto en la mesa de discusión de cara al futuro porque la gente nos tiene que ver como una opción nuevamente creíble”.

Lista local

También destacó el trabajo de José Luis Paguegui, precandidato a concejal, y de Adela Cornú, referente del Movimiento Evita: “Es un grupo que estaba trabajando con Florencio de los más sólidos y antiguos, desde el año 2005 prácticamente. Tuvimos algunas decepciones inesperadas en esta pelea que nosotros no pretendíamos dar por afuera del Partido Justicialista, sino por adentro. El kirchnerismo optó por no enfrentar a Florencio en una primaria e irse con un frente por fuera del Partido Justicialista”.

Sobre la ida del espacio de Ricardo Fernández y Julio Garrido expresó: “Sinceramente tomaron una decisión que no entendí, pero la respeto, nos hicieron saber con tiempo de que ellos pretendían la unidad”.

Finalmente la lista local quedó conformada de la siguiente manera:

Precandidato a concejales Titulares:

1- José Luis “Palito” Paguegui

2- Ana Varese

3- Hugo Dello Ruso

4- Silvia Rodriguez

5- Diego Ford

6- Mabel Ramil

7- Gregorio Heded

8- Luciana Minor

9 – Oscar Martinez

Precandidatos a concejales suplentes:

1- Claudia Chaparro

2- Carlos Gallo

3- María Agustina Barrera

4- Héctor Giménez

5- Marcela Vázquez

6- Juan Frapiccini

Precandidata a consejeros escolares titulares:

1- Vanesa Echegoyen

2- Emilio Ramil

3- Daiana Delgiorgio

Precandidatos a consejeros escolares suplentes:

1- David Zarlenga

2- Cintia Vázquez

3- Federico Suarez