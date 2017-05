El Frente Para la Victoria reclama respuestas a su pedido de informes sobre Avianca

El edil del bloque del Frente Para la Victoria, Martín Garrido, se refirió al anuncio de la puesta en marcha próximamente del servicio de vuelos de Avianca en la ciudad; motivo por el cual aseguró sentirse molesto, tras haber concretado un pedido de informes al Jefe de Gabinete Municipal, y aún no tener respuesta alguna.

“Estamos bastante molestos. Hace un mes y medio, cuando comenzó esta movida y la posibilidad de contar con líneas aéreas de Avianca, solicitamos un pedido de informes para que se nos cuente acerca de las gestiones y no hemos tenido aún respuestas y nos enteramos por los medios que estamos a un mes de que comiencen los vuelos”, aseguró el edil.

“Esas cosas nos duelen; nos molestan; porque el vecinalismo siempre ha hecho gala de su limpieza y transparencia en la gestión y que no se nos informe de esto, no tiene sentido. Los municipios se deben hacer cargo del 60 por ciento de los pasajes de los vuelos y apuntábamos a saber si el municipio local iba a tener que subsidiar eso, como en otras ciudades ya ha pasado. Esto nos preocupa mucho”, destacó preocupado.

En cuanto al incremento en la tarifa de la luz, Garrido anticipó que esta mañana se citó a miembros de la CELTA a la reunión de Comisión de Familia del Concejo Deliberante, la que inicialmente se iba a concretar y finalmente fue suspendida.

“Citamos a la CELTA a la reunión de comisión de familia que será hoy. Nos habían confirmado la visita y nos avisaron que no asistirán y es una pena, porque debemos informar al pueblo respecto a los tarifazos. El tarifazo también implica la baja de la tarifa social: creemos que hay un cambio en el cálculo, y las entidades intermedias dejarán de contar con el beneficio de tarifas reducidas y queríamos confirmarlo, pero se ve que están muy ocupados como para atendernos. En lo que es la cuota capital, bajó solo en energía eléctrica. Todos los otros ítems, no habrían bajado y el resto habrá subido por lo que no se habría notado mucho”, especificó.