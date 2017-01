El Frente Renovador pide medidas de seguridad en el cruce de la Ruta 72 y 73

El bloque de concejales del Frente Renovador presentó una nota al Ejecutivo para pedir medidas de seguridad en el cruce de la Ruta 73 y la Ruta 72, en el ingreso de San Francisco de Bellocq y que lleva a Orense.

Al respectó el concejal Julio “Pity” Federico habló con Lu 24 y dijo que también se comunicaron con el Presidente de la CELTA, Nicolás Ambrosius y el Secretario de Seguridad, Dr. Werner Nickel, planteándoles la misma preocupación.

“Esto es algo que nos preocupa porque la verdad es que han ocurrido varios accidentes ahí, y la preocupación de los vecinos de San Francisco que nos han traído una nota firmada por vecinos pidiendo iluminarias y más cartelería con iluminación”, expresó Federico.

“Hay mucha gente circulando por esa ruta y la verdad es que no hay que lamentar más cosas, nosotros decimos que esto sería para prevenir, tomar medidas necesarias rápidamente para que no vuelvan a pasar cosas que por ahí han pasado y no son muy alegres. La idea es que se pueda iluminar esa parte, o que tanto el Ejecutivo como la CELTA que vayan al lugar como corresponde y darle la solución a esa gente que hace tantos años viene reclamando por la iluminación”, concluyó.