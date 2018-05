El Frente Renovador reclama mayores cuidados y atención en el Cementerio

Ante la situación producida por el ingreso de animales al Cementerio Parque, y la repercusión pública que tomó tal hecho, desde la Oficina de Atención al Vecino que el diputado Pablo Garate posee en el centro de la ciudad, Diana Brosio en contacto con LU 24 dijo que “no es la primera vez que se hace desde este espacio algún cuestionamiento, ya lo hizo nuestro concejal Julio Federico, respecto al estado de las tumbas hace algún tiempo, y nosotros recibimos en este local los reclamos de familiares, respecto a que estos animales estaban pastando sobre la tumba de un hijo, un marido o una esposa”.

Brosio adjudicó la responsabilidad al municipio, y sostuvo que “no es la primera vez que los animales rompen y caminan sobre el lugar de descanso de nuestros seres queridos; queremos que no sucedan màs situaciones como éstas, ni hechos de vandalismo, por lo que haremos a través de nuestros concejales un pedido para que se dé una respuesta urgente, porque consideramos que esto es desidia, ya que si ocurre màs de una vez no es un accidente sino una falta de cumplimiento del responsable de este lugar”.

“El trabajo que se realiza hoy no es suficiente, y no vamos a cargar las tintas sobre los empleados, quienes con lo poco que tienen hacen lo que pueden para que tratar que esté mejor, sino que se trata de una cuestión de respeto por el dolor de la gente, y eso no se arregla con un recurso para cortar el pasto, hay que impedir que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse, tienen recurso para eso y no lo están utilizando”, concluyó.