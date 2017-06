El Frente Renovador también apuntó en contra de las declaraciones de Sánchez: “Creemos que el intendente ha cometido un exabrupto”

La conferencia de prensa otorgada por Carlos Sánchez el pasado 30 de mayo, en la que el intendente municipal trató de “desestabilizador” al diario local, sigue trayendo repercusiones, en este caso los integrantes del Frente Renovador, Matías Fuhrer y Sergio Soulé, dieron sus argumentos: “tenemos preocupación por lo que ha sucedido con un medio de comunicación en días pasados, en la que se estableció un monólogo que tuvo como tema central la rendición de cuentas. Nosotros como representantes del pueblo tenemos para transmitir a la población y la sociedad qué es lo que pasó en el Municipio y cómo se gastó la plata de los vecinos. Creemos que el intendente ha cometido un exabrupto, nos preocupa el grado de agresividad que ha tenido no sólo hacia el medio de comunicación en gestión sino que fue un exabrupto a la comunidad”.

Si bien no se brindaron declaraciones referidas al Proyecto de Ordenanza propuesto por Cambiemos, en el que se detalla el ponerle límites a las declaraciones del intendente, los referentes del FR se mostraron en total desacuerdo con la conferencia de Sánchez: “la máxima figura política del partido de Tres Arroyos debería velar por el pacifismo y una sociedad sana políticamente y no con la agresividad que se manifestó en esta ocasión. Repudiamos totalmente esta acción dirigida a cualquier medio de la ciudad, creemos que en Tres Arroyos no deberían pasar estas cosas, nos conocemos todos” manifestó Fuhrer.

Respecto a la rendición de cuentas (el primer desencadenante de esta serie de hechos), Soulé explicó que “hemos hecho un trabajo serio y muy claro, nos manejamos pura y exclusivamente con lo que le intendente nos da en la mano y eso es lo que expresamos en la rendición de cuentas”. Además agregó que “al intendente no le gusta que digamos la verdad, nosotros expresamos en nuestro discurso como está la ciudad. Que alguien nos explique sí el vecino está conforme con el agua, los bacheos, las cloacas o un montón de servicios que no coinciden con lo que piensa el intendente”.

Sobre el final de la nota, Soulé apeló a las declaraciones de Fuhrer: “él debería ser el primero en marcar los pasos de la tolerancia. Es la primera vez en muchos años que este bloque acompaña la rendición de cuentas de Claromecó, cuando faltó un millón y medio de pesos de Britos este señor no dijo nada, para mi él es el primero que debe velar por la seguridad institucional no sólo de Tres Arroyos si no que es la figura máxima, es el primero que no debe hablar de violencia y asumir sus responsabilidades”, concluyó.