El furcio de “Ticho”: “Seguimos perdiendo votos”

El concejal Enrique “Ticho” Groenenberg, cometió un furcio en la entrevista en lo cual se lo consultó respecto al recambio del jefe del CPR.

En determinado momento de la entrevista brindada luego de la reunión de la que se da cuenta en otra nota, sostuvo que “al enterarme del recambio, -de los jefes policiales - me contacté con ella - por la diputada Laura Aprile - y le dije que me preocupaba mucho, que íbamos a tratar de tener una reunión con el jefe de seguridad de la provincia, porque si continuamos trabajando de esta manera, seguimos perdiendo votos, perdiendo contra el delito, porque los jefes no pueden trabajar cuando el recambio es tan rápido”.