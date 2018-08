El Grupo Pro – Vida se manifiesta “Por las dos vidas” el domingo en Plaza San Martín

El domingo próximo a las 15:00 en Plaza San Martín, se realizará una concentración organizada desde el grupo Pro –Vida Tres Arroyos, “para pedir por las dos vidas, vamos a llevar globos celestes, pañuelos celestes, vamos a hacer una fiesta en familia, con música, para manifestaron por las dos vidas”, según anticiparon a LU 24 María Elena y María Eva Nieva.

El grupo Pro- Vida Tres Arroyos da apoyo a mamás y familias en riesgo, generalmente desde lo económico, y también damos apoyo psicológico”, dijeron, y agregaron que “en este momento en que está el tema de debate de la vida humana – por el tratamiento de la legalización del aborto que se trata en el Congreso - la concentración se hará en todo el país, y queremos manifestar que haya soluciones superadoras de las problemáticas, a las que nosotros deberíamos aportar”.

“Pedimos que los que puedan traigan pañales y leche en polvo o larga vida, como lo hacemos generalmente en la Bicicleteada por la Vida”, solicitaron.

Asimismo, dijeron que a la propuesta “se sumarán otros referentes de otras iglesias evangélicas, decidimos en todo el país unirnos; esto va mucho más allá de una cuestión religiosa, de una cuestión dogmática, esto es querer salvar las dos vidas, lo que tratamos de concientizar es que no es solución para salvar una vida tener que matar otra, y esto es lo que tratamos que nos entiendan; nosotros no queremos que nadie muera, ni las 31 mujeres que dicen que han fallecido por abortos clandestinos pero tampoco queremos que mueran los niños por nacer, los que no tienen voz, tratamos de concientizar a las personas que hay que actualizar otras leyes como la de adopción y la de reproducción, lo que no se está haciendo, hay un montón de cosas que hay que modernizar y desde Pro- Vida estamos intentando que se nos escuche en esto porque están haciendo oídos sordos, porque hay muchas parejas que no pueden tener hijos y la ley de adopción ya está caduca, y con una ley como corresponde que sea podríamos solucionar parte de esta problemática sin tener que sacarle la vida a un inocente”.

Tengo una hija adoptiva y ella me dijo “mamá contales mi historia porque realmente da toda la posibilidad una buena ley de adopción que todos chiquitos puedan vivir esto es lo que debería reformarse no para terminar con la vida, el derecho a la vida es el primero, si no existe ese derecho lo demás no tendría ningún sentido” dijo María Eva.

“Los esperamos el domingo; sabemos que hay mucha gente en Tres Arroyos que nos preguntaba cuándo manifestábamos, hay mucha gente que no tiene ninguna religión, vi en Buenos Aires un cartel enorme que decía “Soy atea pero defiendo la vida”, porque es una cuestión de humanidad para darle el derecho a nacer a todos”, concluyeron.