El héroe del día: Juan Verdugo salvó la vida de Adriana Guerrero

Juan Verdugo, trabajador de Transportes Malvinas, fue quien rescató a Adriana Guerrero en momentos en que se incendiaba su domicilio.

En contacto con LU 24, dijo que “pasaba con el camión y veo una señora que estaba arriba del balcón, no sabía qué pasaba, así que frené y resulta que se le estaba prendiendo fuego la casa”.

“Estaba con un compañero, Pereyra, había un señor también; yo dejé el camión en el medio de la avenida para salvar a la señora, me bajé corriendo; me subí a una reja y luego al balcón para bajarla, se veía mal, pudimos bajarla y tranquilizarla”, relató.

“El fuego se empezó a ir para el otro lado y los vecinos tuvieron que sacar sus autos para que entraran los bomberos, llegó también una ambulancia y se llevó a la señora”, agregó.

“Después de dejar el turno me fui a la casa de vuelta, me quede hasta las cinco y pico, después vine y dormí un rato, y me levantaron a las nueve de la mañana”, manifestó Verdugo.

No es la primera vez

Verdugo también asistió a un motociclista, hace un mes aproximadamente que cayó al pavimento frente a la Cooperativa Obrera de Avenida Moreno. “La moto se incendió y apagamos el fuego con mis compañeros”, comentó.

“Quiero saludar a la señora, espero que se recupere pronto”, dijo, emocionado el trabajador en el fin de la entrevista.