El Instituto Ceferino Namuncurá de Oriente festejó 58 años en la enseñanza

El instituto Ceferino Namuncurá de Oriente arribó recientemente a sus cincuenta años, por lo que LU 24 consultó a su actual directora, Carmen Iribe sobre cómo llega la institución a este nuevo aniversario.

“Ya estamos pensando en los sesenta, cuando haremos un festejo como cada vez que el “Cefe” cambia de década, por lo que estamos trabajando para cuando llegue el momento de esos festejos”, dijo Iribe.

Elegido como Escuela Promotora

“Este nuevo aniversario nos encuentra muy dinámicos, y hay muchas novedades; hemos sido seleccionado como una de las seiscientas cuarenta Escuelas Promotoras en la Provincia, y esa metodología por proyectos, se extenderá a toda la secundaria y hemos comenzado a trabajar porque ello ha sido un cambio organizacional muy interesante para abordar, y estamos muy comprometidos con eso, y con nuestro proyecto institucional , como siempre con objetivos claros en cuanto a lo que queremos y es fortalecer siempre la calidad educativa; pero este año hemos puesto como proyectos turismo y alimentos y los chicos están trabajando en cuestiones muy buenas que hacen que estemos en contacto con las comisiones intermedias de la población”, afirmó y agregó que “estamos en tratativas con un productor agropecuario para poder trabajar en un olivar cercano al colegio, articulando siempre con las instituciones de nuestro pueblo porque el colegio es una de las instituciones más reconocidas dentro de la localidad lo que hace que fortalezcamos los lazos año a año”, dijo.

“Fue creada con muchísimo esfuerzo”

“La escuela de Oriente que fue creada con muchísimo esfuerzo hace 58 años por un grupo de padres que veían que los chicos que llegaban a la edad de escuela secundaria no tenían posibilidad de trasladarse a Tres Arroyos o Dorrego, por lo que con muchísimo esfuerzo, a la cabeza con el padre Andrés Hubert, se pusieron esta gran tarea al hombro de crear una escuela secundaria, así lo hicieron, y hoy esperamos ser dignos sucesores del esfuerzo realizado hace tiempo atrás” resaltó.

90 alumnos

“La matrícula ha descendido un poco, y ahora también compartimos matricula con la secundaria 1 lo que hace que se disgregue, tenemos más de 90 alumnos y estamos muy conformes, con un edificio que se mantiene espectacular gracias a la asociación de padres, los chicos conservan el edificio de la misma manera, sus aulas son todas muraleadas, a todo color, y festejamos ayer en el SUM que inauguramos hace tres años, el cual los chicos se encargan de mantenerlo y ha quedado impecable luego del festejo”, refirió.

“Cuesta mucho mantener el edificio”

“Se tardaron diez años en concretar el SUM, ya que desde lo económico estamos muy comprometidos ya que la Dirección General de Cultura y Educación manda el sueldo de los docentes, subvencionándolos, y cuesta mucho mantener el edificio, para que en verano sea fresquito y en verano este bien calefaccionado, lo que insume mucha energía de los padres que siempre están dispuestos a ayudar”, explicó.

Los ex alumnos siguen ligados y sus hijos concurren a aprender

“Los ex alumnos mantienen una ligación increíble con el colegio, y en este año, los chicos de la promoción 2003, que festejan 15 años de egresados, se presentaron con un súper regalo de unos parlantes fantásticos, y siempre los ex alumnos nos sorprenden con su presencia, con ese amor que se multiplica una vez que salen de sus aulas y lo más bello es que, los hijos de esos ex alumnos siguen apostando por el Ceferino Namuncurá”, comentó Iribe.

El recuerdo de otros directores

“No quiero dejar de recordar a los directores que hubo en el Instituto, desde el Padre Andrés, una figura que hay que rememorar ene l tiempo, rescatarla y revalorizarla; Benilde Alvarez Castillo, Naty Marcovecchio, que a pesar de haber dejado la dirección del colegio sigue ligada como una fantástica profesora de matemáticas, Diana Arias, quien estuvo poco tiempo pero dejó su impronta y ahora me toca a mí encabezar, o dirigir, o simplemente coordinar, ya que en el “Cefe” somos un equipo”, concluyó.