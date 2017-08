El Intendente coordinó acciones de trabajo en el hospital para mejorar aún más la atención del vecino

En la mañana de hoy el Intendente Municipal Carlos Sánchez acompañado por el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Luis Aramberri, encabezó una reunión en el Centro Municipal de Salud de la cual participaron su Director, Dr. Gabriel Guerra, Director administrativo, Lic. Diego Rodríguez, autoridades de las distintas áreas del hospital y enfermeros.

En la misma se coordinaron acciones de trabajo en el marco de una diagramación conjunta del Intendente con las autoridades sanitarias con el fin de mejorar aún más la atención del vecino en el Centro de Salud Municipal.

De esta formas Sánchez se mostró conforme con dicha reunión y con la idea de trabajar en equipo dentro del hospital generando un análisis de la situación actual, un análisis de trabajo y un proyecto de trabajo a corto, mediano y largo plazo.

En tanto el Dr. Guerra en diálogo con LU 24 dijo que “el Intendente respaldó el trabajo de la gente del hospital que, visto los resultados de las últimas elecciones y visto la carga a través de los medios que tiene el hospital de salud, un poco descomprimió la responsabilidad. En eso le estamos muy agradecidos de ciertos cuestionamientos que hay y obviamente con el compromiso de cada uno de los sectores de poder mejorar en todas aquellas cosas que se pueden y buscar las herramientas para que aquellas cosas que no podemos hacer, en un futuro no muy lejano, las podamos brindar”.

Incorporación de médicos

Por otro lado destacó la posibilidad de incorporar médicos al hospital para poder descomprimir la atención en guardias: “Seguimos trabajando en poder captar médicos, no solo para la atención de guardia, sino que si nosotros logramos una mejor atención o mayor extensión del consultorio, también la guardia va a ser mejor atendida”.

“Nosotros tenemos en oferta laboral, en bolsas de trabajo, a nuestro distrito, en el Colegio de la Provincia de Buenos Aires de Médicos, en la Caja de Previsión, en la Federación Médica de Buenos Aires y ahora vamos a ampliar a todos los Colegios Médicos de la Argentina, a todos los Colegios Provinciales Médicos, haciendo una oferta y vamos a hacer no solo el ofrecimiento para las guardias médicas sino que vamos a tratar de promover una ampliación del staff médico de nuestro hospital y salir a vender, no solo lo que Tres Arroyos puede llegar a brindar en salud, sino lo que Tres Arroyos como distrito puede generar, eso es algo también importante como para poder captar profesionales para nuestra ciudad”, finalizó.