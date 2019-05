El intendente de Benito Juárez ante posible cierre de Loma Negra: “a mí no me llama la atención que el Gobierno no responda”

La cementera Loma Negra anunció este martes que resolvió la reducción de su nómina en 100 empleados de su planta de Barker en el partido de Benito Juárez a causa de la caída en la producción. Además advirtió que directamente podría cerrar la compañía, lo que significaría el despido de sus 230 empleados y también de los 90 contratados que trabajan para la empresa.

Julio Marini, intendente de Benito Juárez, habló con LU 24 al respecto y contó que “es una gran angustia. Yo intento ser optimista y quiero creer que el cierre no se va a concretar. El Gobierno Nacional no nos abre las puertas, no nos da respuestas, el Gobierno de la Provincia recién nos responderá la semana que viene, concretando una reunión con alguien cercano a la gobernadora”.

La empresa, que desde 2005 forma parte del grupo brasileño Camargo Correa, lleva tiempo mostrando resultados cada vez más endebles y así se reflejó en su valor bursátil. Los papeles de Loma Negra cotizaban a 23,17 dólares a principios del año pasado y cerraron 2018 en 11,13 dólares por unidad, es decir que perdieron el 52% de su valor bursátil. En lo que va del año perdieron otro 11,5% adicional y solo hoy cayeron 4,5% en la Bolsa de Nueva York.

A través de un comunicado, Loma Negra afirmó que "se ha iniciado un proceso de reducción de nómina de empleados". Y explicó que estos despidos son "consecuencia de la readecuación de su capacidad productiva a la realidad actual y futura del mercado de cemento".

Marini además explicó que “nosotros conversamos con la gente de Loma Negra así como también con los trabajadores. Los últimos argumentos de la empresa es que no le da la ganancia que quieren tener, no es que les va mal o se les cayó la venta, pretende más ganancia sobre esa fábrica que no la tienen”.

“Loma Negra está esperando una respuesta del Gobierno Nacional y Provincial. A mí en lo personal no me llama la atención que el Gobierno no responda, como intendente municipal nunca pude tener una entrevista con el Ministro Aranguren, es un Gobierno que sinceramente no escucha mucho”, manifestó el intendente de Juárez.

“He hecho un decreto donde declaro en alerta social, económica y laboral en el distrito de Benito Juárez desde el 7 de mayo hasta el 31 de diciembre del corriente año, el decreto es bastante extenso y lo vamos a hacer llegar a toda la gente”, indicó.