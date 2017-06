El Intendente de San Cayetano aclara cesantías de médicos de la ciudad

El Intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione, aclaró por LU 24 una situación que se estaría viviendo con médicos despedidos. Cabe recordar que la semana pasada la CICOP emitió un comunicado repudiando los despidos de profesionales de la salud en dicha localidad y exigió “la inmediata restitución de los trabajadores cesanteados en sus puestos de trabajo”.

A esto se suma la comunicación que tuvo con nuestra emisora una vecina de San Cayetano, cuyo nombre de pila es María Elena, para dar a conocer la situación que según ella se viene dando hace 7 años: “Esta semana fueron despedidos dos médicos locales, el traumatólogo Guillermo Morini y la Doctora Laura Ibarguren. La Dra. Karina Rizzi había organizado una marcha para el martes, pero se suspendió debido a su estado de salud, ella se veía venir que era la próxima en ser despedida, estaba muy nerviosa”.

En primer lugar Gargaglione manifestó que “la CICOP tiene la característica de mentirle a la población porque cuando no se dice la verdad total se le está mintiendo”, y agregó: “En cuanto a los dos profesionales en cuestión, son dos casos completamente distintos. Queda cesante un profesional, es un traumatólogo, por un sumario que se le inicia hace aproximadamente tres meses por una intimidación o amenaza a una compañera de trabajo, más precisamente a una enfermera, vía mensaje de texto. Lo contactamos con escribano, hicimos todos los pasos que había que hacer con el sumario, la Junta de disciplina se reunió y decidió la cesantía, que está lo que define el estatuto del empleado municipal, sobre todo lo que agrava la situación es que el profesional en ningún momento siente arrepentimiento”.

“En el otro caso, totalmente distinto, hay una superposición de cargos, es una profesional que está nombrada en la policía, es médica forense, o sea que estaba nombrada en la provincia y estaba nombrada en el municipio, se puede en un tiempo hacer una excepción por una necesidad de una especialidad, en este caso hicimos la excepción pero ha llegado un momento, nosotros también podemos tener sanciones inclusive desde el Tribunal de Cuenta, sino justificamos este tipo de situación porque la verdad es que inclusive hay jurisprudencia que más de dos años no se pueden hacer esas excepciones. Nosotros hablamos con la profesional y actuamos legalmente como corresponde vía carta documento donde tenía que elegir una de las dos situaciones, no eligió y es por eso que queda cesante, por una superposición de cargos”, concluyó.