El intendente Reyes aseguró que el meteoro fue sectorizado y se trabaja con vecinos afectados

El intendente de Coronel Dorrego, Raúl Reyes, se refirió a la situación que atraviesa ese distrito después de las precipitaciones de alrededor de 150 mm y la reunión del Comité de Crisis, que prevé la organización de medidas para paliar los inconvenientes de vecinos. “Se tuvieron que evacuar dos familias anoche, pero solamente por prevención, mientras que a una persona mayor, impedida de caminar, se la trasladó al Hospital también para evitar inconvenientes y que esté mejor atendida, porque en realidad no hubo que lamentar accidentes ni situaciones más graves aun teniendo en cuenta que llovió en tres horas lo mismo que en tres meses y la zona rural circundante también recibió mucha agua”, dijo Reyes.

“Ahora no hay agua en el casco urbano, a excepción de un sector donde ingresa agua que viene del campo con mucha fuerza, sobre todo en el sector del Cementerio municipal. Es nuestro deseo que el tiempo mejore, hay tormenta y viento, incluso está pronosticado que llueva un poco más”, admitió el jefe comunal.

Respecto de lo decidido por el Comité de Crisis, indicó que “nos reunimos con las áreas municipales, la parte de Salud, Policía y Bomberos, para que se coordinen acciones, se visite a vecinos que tuvieron complicaciones en sus casas. Y queremos decirle a la gente que en El Perdido, en José A. Guisasola, que hubo personas que sufrieron anegamientos, pero la situación está controlándose y habrá que seguir trabajando para que vuelvan a tener sus casas en condiciones”. Entretanto, señaló que “está bajando mucha agua del sector rural a Aparicio, por lo que con Vialidad Rural estamos haciendo un terraplén para que no entre a la zona urbana; y en Oriente llovieron 20 mm, así que no hubo inconvenientes, como tampoco en Marisol, por lo que claramente esto fue sectorizado y ha afectado fundamentalmente a la ciudad cabecera, el área rural y El Perdido”.

Respecto al corte de la ruta en el km 608, aseguró Reyes que “desde el año 2000 que no ocurría un fenómeno de esta naturaleza, mientras que por la 72 y en los accesos a Dorrego hay agua, y si bien se puede transitar, requerimos que se lo haga con la máxima precaución”.