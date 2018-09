El interbloque peronista pide que se preserven las fuentes laborales municipales

No sin admitir que no hubo anuncios oficiales al respecto, la concejal Tatiana Lescano anunció que su bancada, con el apoyo del interbloque peronista, presentó un proyecto de emergencia laboral municipal, que busca preservar las fuentes de trabajo en la Comuna por este año y el 2019. “No quisiéramos, más allá de que no han existido anuncios, que los trabajadores municipales vean amenazada su continuidad laboral, en cualquier situación de contratación que tengan, en este tiempo de crisis en el que el trabajo parece ser la variable de ajuste”.

Al mismo tiempo, recordó que se ha pedido el arreglo del acceso a la sala médica de Orense y su conexión a la red de gas, y advirtió, respecto a la situación del camping de Reta, que “entendemos que son terrenos donados con cargo al Municipio, por lo que pedimos información al respecto, al mismo tiempo que consideramos que se debería extender la concesión por esta temporada ya que no hay tiempo para hacer cambios y no sería conveniente que Reta se quede sin camping este verano”.