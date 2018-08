El interbloque peronista recibió a empleados de Planeta, en difícil situación

El interbloque peronista en el Concejo Deliberante se reunió esta mañana con empleados del Supermercado Planeta, que perdieron su trabajo ante el cierre del establecimiento concretado días pasados. Miguel Chappaz y Florencia Rodríguez, dos de los trabajadores ahora desocupados, manifestaron su preocupación por una situación que calificaron como “muy difícil, porque no tenemos un peso, no hemos cobrado sueldo ni aguinaldo, y ahora llegamos a un punto en que se estancó la negociación y tenemos que ir a una mediación, el viernes, en el Ministerio de Trabajo”.

Chappaz explicó además que “ahora estamos cobrando las asignaciones universales por hijo, y seguramente habrá más cosas que escapan a nuestro conocimiento”.

Rodríguez, en tanto, admitió que “si la situación no se destraba en el Ministerio, cada uno deberá seguir delante de manera individual su negociación con la empresa. Ya hemos pasado por varias reuniones con el sindicato y sus abogados, algunos chicos tienen sus abogados particulares, y lo que esperamos es llegar a un acuerdo y que nos paguen lo que nos deben. Quizá no sea el mejor acuerdo pero es mejor que nada”, sostuvo.

La deuda con los empleados varía según el gasto que cada uno hacía en el supermercado, indicaron, pero además no se les completaron aportes desde hace alrededor de un año.

Chappaz, por su parte, advirtió que “mi caso es más complicado porque aunque tengo muchas ganas de trabajar y fuerza para hacerlo, mis 50 años me vuelven un viejo para el mercado laboral, que incluso en Tres Arroyos no tiene la posibilidad de ubicar a 22 personas”.

Los trabajadores relataron además cómo vivieron el último año en la empresa, que calificaron como “de una gran incertidumbre, con negociaciones que nosotros no conocíamos, y esperanzados en que apareciera un comprador, aun sabiendo que era una dificultad para la venta que estuviéramos todos nosotros con tanta antigüedad ahí dentro”.

Garrido: "del lado de los trabajadores"

Martín Garrido (UC) aseguró, en tanto, que "los convocamos porque estamos siempre del lado del trabajador, y porque los que pasamos por esto sabemos lo que se siente y el sufrimiento de la familia. Les hemos generado además una reunión con Ana Scarpaci, en la Oficina de Empleo, pero lo que más queremos es acompañarlos en esto. Hay trabajadores que pasan por una situación muy complicada porque tienen que afrontar pagos de alquiler, chicos en la escuela, así que buscamos hacerles de nexo con el Municipio, que algunos se puedan reinsertar en algún lugar, y que puedan afrontar lo legal".

Consultado acerca del rol del exsenador Roberto Fernández en la situación de la empresa, Garrido volvió a insistir en que "si hay algún nexo político con el o uno de los responsables de que la gente esté en la calle, en lo personal estoy en la vereda de enfrente y siempre del lado de los trabajadores".