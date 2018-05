El interbloque peronista reclama un plan municipal de viviendas

El interbloque peronista expresó su preocupación respecto de la caída del contrato para la ejecución de 35 viviendas que serían destinadas a familias víctimas de usurpaciones en el Plan Plurianual, y también advirtió que el gobierno municipal “debería tener, después de tantos años de gestión vecinalista, su propio plan de viviendas”.

Mercedes Moreno (FpV) sostuvo que “se nos planteó que el proyecto de construcción de 25 viviendas fue dado de baja por la Provincia, por lo que cualquier intento implica presentar un proyecto desde cero. Los funcionarios municipales nos han dicho que esa es su idea, pero en un número menor de casas; mientras que se deben todavía cuatro certificados de pago de las 21 viviendas que se están construyendo. Y nos preocupa mucho por la situación de las 33 familias que ya tenían otorgadas estas viviendas, cuestión en la que, a pesar de que era competencia del Ejecutivo por recomendación de la justicia, concejales de distintos bloques estuvimos trabajando intensamente para que quienes habían atravesado esta problemática tuvieran el acceso a la vivienda que se les había adjudicado”.

“Instamos a los funcionarios del Gobierno provincial y nacional y a sus representantes locales a utilizar todos los recursos que estén a su alcance para que este tema, tan sensible, se solucione. Y recordamos, cuando se estaba por firmar este convenio con la Provincia, que efectuaba un préstamo o adelanto para concretarlas, que sería importante que el Municipio cuente con su propio plan para no depender de esos fondos. Al menos construyendo diez casas por año, se hubiera resuelto el problema de las familias y este inconveniente que se da con la falta de pago no se daría”, consideró Moreno.

Martín Garrido, en tanto, expresó su preocupación “por haber generado sin querer, o haber sido parte, de esta situación que termina siendo de desigualdad, porque son 12 las familias que quedaron para esta segunda etapa de 35 viviendas cuyo inicio se había comprometido para inmediatamente después de las 21 que se están haciendo. Y nos preocupa también que ha quedado un Municipio atado a la devolución de este préstamo e inclusive a una demanda judicial de la empresa. Por eso es momento de que, ante la ausencia del Estado provincial y nacional, el Municipio se ponga los pantalones largos y empiece a pensar en cómo darle solución a las familias tresarroyenses”.

Julio Federico, por su parte, puso énfasis “en las responsabilidades del Municipio, que lleva muchos años de gestión y no tiene su propio plan de viviendas, y los gobiernos nacional y provincial, a quienes no les interesan estos temas. Y les pedimos a Rosío Antinori y Laura Aprile, más allá de que estamos dispuestos a acompañarlas en las gestiones, que den la cara y le respondan a la gente que las apoyó con su voto”.

Fhurer, finalmente, se refirió a la reunión que mantuvieron con dirigentes de la Cámara Económica, encuentro que calificó como “muy positivo, porque conocimos los problemas que está teniendo el comercio, con cierres, dificultades para pagos, y por eso nos comprometimos a colaborar en todo lo que podamos a nivel gestión política”.