“El intercambio en las relaciones de los alumnos es impagable”, dijo la Directora de la Escuela 11

La directora de la Escuela Nº 11 de Claromecó, Gabriela Del Canto, le contó a LU 24 cómo fue la experiencia que vivieron chicos y adultos tras el viaje a Misiones en el marco de las “Vacaciones Solidarias”.

Contó que se vino con miles de fotos en sus ojos y que al cerrarlos le aparecen “las imágenes de las caritas de nuestros alumnos y de la gente de allá que abren su corazón para ofrecer lo que tienen y hasta lo que no, desviviéndose por complacer a sus visitantes”.

El Paraje Capitán Giachino es una comunidad pequeña de chacras, la escuela tiene 76 alumnos de primaria y unos pocos en jardín y en secundaria, pero el día domingo en que se realizó el acto estaba todo el pueblo brindándose a ellos.

A Del Canto le admiró lo arregladas que estaban las mujeres, el respeto con que los trataron y el corazón abierto que les brindaron. Piensa que “los chicos van a dimensionar las experiencias vividas a medida que vaya pasando el tiempo, porque para ellos era la emoción del viaje, ir a comer a distintos lugares; pero cada vez que se les preguntaba adónde querían ir, la respuesta era a la escuela”.

“El intercambio en las relaciones de los alumnos de ambas escuelas es impagable, tienen realidades muy distintas. Por ejemplo hoy un niño le contó a su mamá que jugaban al fútbol, pero que le llamó la atención que los chicos de allá jugaban descalzos. Por eso, en algún momento dimensionarán que esto es así porque tienen un solo par de zapatillas y lo usan para ir a la escuela. La integración entre ambos grupos fue espontánea y natural”, agregó.

“Broche de oro”

Gabriela este año se jubilará y para ella esto es como un "broche de oro", pero no desde lo personal, sino desde lo que pudo brindar a nivel humano. Se siente con la tarea cumplida en educación. Mañana será el último día que festeje el Día del Maestro en la institución y las emociones se agolpan, pero lo lleva con felicidad y alegría. Sumado que a fin de año egresan los chicos que viajaron, los cuales establecieron lazos con los de Misiones, pero también lo hicieron entre ellos mismos y sus maestros, gracias a la convivencia de 6 días en los que estuvieron todo el tiempo juntos.

“Sentí felicidad todo el tiempo”

El viaje fue un aula permanente en todos los sentidos, desde las relaciones humanas, las diferencias sociales, los lugares históricos y las bellezas naturales. Seguramente la semana que viene los alumnos de 6to. año puedan transmitir sus vivencias al resto del alumnado y estos hacer preguntas. Gabriela cierra la nota, contando que la felicidad que sintió en este viaje, hacía mucho que no la sentía, sintió plenitud y mimos tanto por la gente de allá, como por la de los alumnos, ante un pequeño problema de salud que tuvo y le transmitían su preocupación: "eso no se paga ni con todo el oro del mundo, felicidad es lo que sentí en todo el tiempo del viaje".