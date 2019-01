El Jardín “Maris Stella” de Claromecó reclama soluciones concretas ante la difícil situación económica que atraviesa

La directora del Jardín de Infantes “Maris Stella” de Claromecó, María del Carmen Rodríguez planteó a través de LU 24 la crítica situación por la que atraviesa la institución, ante la imposibilidad de afrontar el pago de cargas sociales y deudas que deben cancelar.

El jardín, actualmente pertenece a la DIPREGEP, bajo la órbita de gestión privada, y se encuentra en proceso de estatización.

A esto se suma que por el cierre de la arenera, la entidad educativa dejó de recibir un importante subsidio que ingresaba a la misma

Rodríguez explicó que ante este difícil momento, la gente del Club 24 de Abril, que organiza la carrera nocturna irá en ayuda del Maris Stella.

“Nos afectó la situación del cierre de la arenera, porque nosotros pagamos 20 mil pesos y la arenera aportaba unos catorce mil para las cargas sociales; a eso hay que sumarle que no tenemos portera, tenemos que pagar luz, gas teléfono como si fuera en una casa; este es el primer mes que no recibimos el subsidio de la arenera. Ya el mes pasado teníamos deuda, ahora no tenemos para pagar las cargas sociales y en febrero, marzo se complicará más”, reseñó.

El único jardín

“Este es el único jardín de la localidad, tenemos aproximadamente cien alumnos a cargo de una sola docente, el año pasado egresaron más de cuarenta. Nosotros aparecemos como un jardín privado por parte de DIPRIGEP, ahora lo estamos estatizando, tenemos el número de expediente, el tramite dura un año y medio, nos dicen que va bien, pero no podemos esperar màs porque para el año próximo tendríamos una deuda muy grande”, graficó.

“No nos estaría sirviendo realizar eventos, no podemos conseguir 45 mil pesos todos los meses”

¿Cuál es la situación? ¿Podemos no abrir o tenemos que deberle a todo el mundo?”, se preguntó. “En una institución educativa hay muchos gastos; por lo que uno sale a realizar eventos, a pedir al comerciante local, que siempre nos ayuda pero no es eso lo que tiene que mantener el jardín, ahora con la carrera solidaria vamos a recaudar muy bien, y en otro momento nos serviría muchísimo más, podríamos hacer otras cosas, ya que tenemos necesidades concretas, como cambiar el techo, hacer un juego más para los chicos; la gente nos ayuda, hacemos un evento de semejante magnitud para pagar un mes y medio de cargas sociales y volvemos a estar en la misma situación”, agregó.

Tenemos que hacer eventos para pagar el gas, por ejemplo y ahora que no recibimos la ayuda de la arenera esos eventos tampoco nos estarían sirviendo, ya que no podemos conseguir 45 mil pesos todos los meses, no sé qué decisión vamos a tomar”.

“Lo que queremos es que se ocupen”

Finalmente Rodríguez afirmó: “Lo que queremos es que se ocupen, mucha gente se preocupa, pero no sé si alguien se está ocupando en realidad”.