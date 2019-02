El Jefe de la Departamental de Policía visitó oficialmente LU 24 (video)

El Comisario Mayor Aldo Caminada, recientemente designado al frente de la Jefatura Departamental Tres Arroyos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, estuvo en LU 24 para realizar la presentación oficial ante nuestro director, José Luis Basualdo, junto al jefe de la Policía Comunal, Axel Bogda, para dar a conocer aspectos de la gestión a su cargo, en el área que abarca a nuestro distrito y a los de Coronel Dorrego y Adolfo Gonzales Chaves.

“Hace poco más de un mes que estoy en la Departamental, y estoy tomando contacto con los medios y a través de ellos con los vecinos, porque uno ha venido acá a tratar de mejorar la seguridad” dijo y resaltó que “uno le va a poner su impronta pero creo que todos los que tenemos esta responsabilidad pensamos igual”.

Pringlenses

Dijo que tanto él como su esposa son Somos de Coronel Pringles, y en 1992 lo trasladaron a Bahía Blanca, donde nacieron sus hijas, “independientemente que toda nuestra familia viva viven en Pringles”.

Maldonado y la Justicia: “Ambos tienen razón”

“Refiriéndose a las declaraciones del comisario Inspector Maldonado, Superintendente de la Región Sur del Ministerio de Seguridad, quien en declaraciones a LU 24 planteó la responsabilidad de la Justicia ante la reiteración de hechos por parte de delincuentes, que “es verdad lo que decía Maldonado y es verdad lo que decía el Juez, cada uno por su parte, sucede que los jueces tienen el código, con el cual se manejan hasta que la legislación cambie, y creo que no están incurriendo en nada extraño; reitero que ambos tienen razón, pero creo que hay que buscar un intermedio en donde en este país haya premios y castigos aquellos que cometan delito deben cumplir una pena”.

“Para encaminarse la única manera es cumplir las normas de la ley”

Caminada dijo también que “Los argentinos somos incorregibles, como dijo en su oportunidad Guillermo Barros Schelotto, y creo que dio en la tecla porque más allá de ser DT es una persona muy preparada a nivel cultural, por lo que creo que cuando alguien nos quiere poner límites nos enojamos, y encima protestamos, y entiendo que para encaminarse la única manera es cumplir las normas de la ley”, y puso como ejemplo que en reta, Claromecó, Reta y Orense, la gente se asombraba porque hubo mucho secuestro de cuatriciclos en la playa pero hay una norma que establece que debe haber un espacio para circular pero la gente los usa igual hay accidentes con consecuencias fatales pero no toman conciencia”.

El robo a la panadería en Reta

Respecto al robo a la panadería ocurrido el lunes en Reta, Aldo Caminada sostuvo que “es una situación muy desgraciada para la familia, una familia muy trabajadora; es una empresa que trabajan todos, algo muy complejo, por lo que han tenido que trabajar constantemente, y uno debe solidarizarse, independientemente que la DDI al mando de Pablo Doré está haciendo un muy buen trabajo yo no me puedo explayar mucho”.

El Operativo Sol

Si hacemos un balance anticipado del Operativo Sol fue muy bueno, afortunadamente no hubo desmanes en las 24 Horas; la Policía actuó de acuerdo a la circunstancias al mando del Comisario Barragán. Se hace difícil cuando la gente no entiende porque cuando concurren de vacaciones piensan que vienen a relajarse y hacer lo que quieren pero tienen que respetar a las personas que viven los 365 días del año en los lugares turísticos, siempre hay una “discusión” al respecto pero en una buena charla la gente lo entiende”.

El Monitoreo

Finalmente, Caminada destacó la paulatina incorporación de los Centros de Monitoreo en las diferentes comunas, valorando a los mismos, “ya que el sistema de Monitoreo demostró ser exitoso en otros países que lo tienen hace muchos años, y he comprendido que ésta es una herramienta muy importante para prevenir el delito”, a la vez que opinó que “uno espera que las partidas presupuestarias sean mayores, pero entiende a su vez lo que sucede en el país, por lo que tenemos que manejarnos de acuerdo a nuestros recursos humanos”.