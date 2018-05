El “Mago” Capria llegó a Tres Arroyos y visitó Caminemos Juntos

El reconocido ex futbolista argentino, Rubén “Mago” Capria, llegó a nuestra ciudad el día de hoy y recorrió el Centro de Día Caminemos Juntos. El ex jugador de Racing recorrió las instalaciones y también se dispuso a firmar autógrafos para los jóvenes que se encontraban en el lugar.

Hoy en horas de la noche, Capria dará una charla en cancha de El Nacional.

La directora del Centro de Día “Caminemos Juntos”, Agustina Seoane, dijo que fue un placer recibir al “Mago” Capria y valoró que se interiorice en la labor que desarrollan.

“Nosotros le presentamos una carpeta a un amigo nuestro de la casa y él se la acercó al Mago el año pasado y tuvimos el honor que nos dio bolilla y vino a conocernos y más que agradecida porque todo suma”, expresó Seoane.

Posteriormente habló Capria quien indicó que el Centro de Día realiza una tarea extraordinaria: “Son héroes silenciosos que tiene nuestra sociedad, me interesa porque creo que las personas que hacen estas tareas tiene el valor humano del amor al prójimo, que es muy valioso. Eso me moviliza, de alguna manera siempre me pongo a disposición para poder dar una mano en lo que pueda, pero a la vez tenemos todo una tarea que tiene que ver con el otro”.

“El deporte es una herramienta educativa extraordinaria, a veces un poco vapuleada por el ganar o perder de cualquier manera, pero yo digo a veces que se deshumaniza de tal manera que creo que hay que venir una vez cada tanto en estos lugares y sensibilizarse un poco”, agregó.