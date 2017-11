El massismo quiere hacer valer los resultados de las elecciones en el futuro Concejo

Los concejales Matías Fhurer y Julio Federico advirtieron que están dispuestos a hacer valer el resultado de las elecciones y el trabajo en el Cuerpo Deliberativo especialmente de este último, según reconoció su propio compañero de bancada, a la hora de elegir las autoridades del Concejo en diciembre próximo.

“No sólo hay que aparentar sino hacer, y este bloque ha trabajado mucho, por eso creemos que nos merecemos un lugar entre las autoridades del Concejo”, sostuvo Fhurer. No obstante, su par Federico consideró que “estamos yendo muy rápido, todavía faltan 40 días y creo que la gente tiene muchos problemas por solucionar y no está preocupada por esto. Nosotros estamos abiertos al diálogo, no nos queremos apresurar, y si bien cada uno tiene su estrategia política, entendemos que la gente decidió que un partido político gane y que nosotros tengamos la responsabilidad de ser la segunda fuerza, y eso hay que respetarlo”.