El máximo jefe policial de la Región reflexionó sobre las debilidades del sistema penal: “los que delinquen son siempre los mismos”

Tras la publicación de una carta suya en el sitio web bahiense La Brújula 24, en la que señala la vinculación con hechos delictivos recientes cometidos en Bahía Blanca por personas que debían estar a disposición de la justicia pero gozaban de “beneficios” del sistema, el superintendente de Seguridad Interior Sur de la Policía, comisario general Gustavo Maldonado, habló con LU24 y reflexionó sobre el rol de la justicia y la aplicación de la ley en la seguridad ciudadana.

Con una amplia jurisdicción que incluye a Tres Arroyos, Maldonado consideró que “esto puede ser tomado como una crítica a la justicia, pero quiero traer a la memoria declaraciones del procurador general Julio Conte Grand, y replicadas por el fiscal general de Bahía Blanca, doctor Juan Pablo Fernández, quienes en 2017 le atribuyeron a la justicia una responsabilidad primaria en cuanto a la seguridad de la sociedad, cuando en el imaginario colectivo se suele atribuir esta responsabilidad a la policía, que en realidad no es más que un auxiliar de la justicia. Es cierto que nos toca la tarea de la disuasión del delito, porque la prevención es un término más amplio y en el que intervienen otros actores sociales, que deben recoger el guante y hacerse cargo de la responsabilidad que les toca a la hora de combatir el delito”.

“Mis dichos pueden no ser políticamente correctos, pero se le puede preguntar incluso a cualquier efectivo policial en Tres Arroyos: lamentablemente muchos de los personajes delictivos que ponemos a disposición de la justicia son ya conocidos, y suelen estar en libertad por beneficios del sistema, que otorgan jueces en el marco de la ley, pero a veces ese acto de aplicar la ley implica cometer una injusticia. Hay delitos graves, por ejemplo, que quedan impunes porque son cometidos por menores inimputables”, consideró Maldonado, y puso como ejemplo un hecho de asalto perpetrado recientemente contra una familia tresarroyense, y cometido por un hombre muy conocido en el mundillo delictivo que había recuperado la libertad poco tiempo antes tras una larga permanencia en la cárcel por hechos similares.

El alto jefe policial admitió, en este sentido, que “los funcionarios judiciales utilizan las herramientas legales que tienen, pero esa aplicación quizá dificulta el trabajo policial y repercute en la sociedad toda cuando es víctima de delitos”. Y en este sentido, describió que “de acuerdo al actor judicial que nos toque, se dan situaciones como que para algún juez de Garantías resulta suficiente, para ordenar medidas como allanamientos y detención de una persona, con los elementos que le brinda la policía, mientras que si está en turno otro, con los mismos elementos diligencia una medida y otra no. Pero siempre es la ley la que los avala; por eso, si el reclamo social va por un lado, quizá lo que hay que hacer es modificar las leyes para que ese marco de discrecionalidad de los jueces se achique y se responda a las necesidades que plantea la sociedad. Pero este debate debe integrar varias opiniones, hay que escuchar a la sociedad, ya que a la policía la exceden estas discusiones. De hecho, nuestro contacto diario con los damnificados por el delito a veces nos dificulta mantener la objetividad”.

Finalmente, destacó el trabajo de las fuerzas policiales en el operativo vinculado a Las 24 Horas de la Corvina Negra, y aseguró que así como estuvo visitando Tres Arroyos en este marco, tiene previsto también regresar en cualquier momento.

La carta de Maldonado

Este es el texto completo de la carta del jefe policial Maldonado, difundida hoy por La Brújula 24.

“Para muestra basta un botón" es un refrán o dicho popular que, según el Instituto Cervantes, “denota que no resulta necesario mostrarlo o enseñarlo todo, ya que de un ejemplo se puede deducir fácilmente todo lo que falta por descubrir”.

Cuando algún funcionario policial afirma que en los últimos hechos resonantes ocurridos en la ciudad “siempre son los mismos”, genera cierta molestia en algún sector judicial garantista por la “estigmatización” que sufren por parte del sistema represor del Estado.

Sin embargo, en menos de veinticuatro horas, se encontraron algunas “muestras” que confirman tales afirmaciones. Así fue que personal de la Comisaría Séptima, investigando los asaltos perpetrados en su jurisdicción, luego de varias idas y venidas de las actuaciones judiciales, logran convencer a la justicia de la responsabilidad penal de un joven de 18 años, librándose la orden de allanamiento y detención, medida en la que obtienen elementos de prueba para vincularlo a algunos de los hechos en investigación, aunque para sorpresa de los efectivos policiales, el delincuente, que debía estar con arresto domiciliario otorgado por el sistema penal juvenil (por esta razón no se lo identifica en este informe), ya no estaba en el domicilio. Es que, a sabiendas de la inminente detención el sujeto se presentó en sede judicial y fue remitido a la Unidad Penal local, eludiendo así de las diligencias urgentes para eventuales reconocimientos de otros hechos.

Investigando los asaltos perpetrados últimamente, personal de la DDI de Bahía Blanca logró la aprehensión de LUIS ALBERTO STREMEL (27) en la sala de guardia del Hospital Municipal. Este individuo está sindicado como partícipe de varios hechos de la modalidad motochorros y entraderas, pese a estar “gozando del beneficio de arresto domiciliario”. Fue en esta circunstancia que personal policial lo reconoce en el interior de un vehículo, acompañado de otro conocido delincuente, y al intentar identificarlo se da a la fuga en el rodado, concurriendo momentos después al hospital para “justificar” el quebranto del beneficio. Este sujeto tiene varios antecedentes por las modalidades delictivas señaladas (solo es cuestión de poner en cualquier página policial de búsqueda para que “salten” algunos de los hechos en los que ha participado).

Luego de un llamado por una confrontación vecinal en una zona conflictiva de la ciudad, del interior de uno de los móviles policiales, luego de dañar unas de las puertas, dos delincuentes sustraen un arma larga y huyen en un motovehículo, el cual es alcanzado por el personal policial, aprehendiendo a quien portaba el arma sustraída y secuestrando la motocicleta. El sujeto es identificado como HUGO LUIS VILLEGAS (26), quien entre su documentación llevaba una *Hoja de control* (o de descontrol) del Patronato de Liberados.

He aquí alguna de las “muestras” de las que hablamos al inicio.

Ahora bien, pasarán algunas horas o quizá días (ojalá), para que se encuentre la manera de que estos jóvenes vuelvan a gozar de los amplios beneficios que otorga nuestro sistema penal, lo que lamentablemente demuestra el fracaso de la tan pretendida reinserción social de los delincuentes. Como diría el fallecido Guillermo Nimo: “por lo menos así lo veo yo”.