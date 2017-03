El mejor promedio de la Universidad del Sur es tresarroyense

El tresarroyense Federico Martín Vitelli, de 27 años, obtuvo el viernes el título de Profesor de Historia en la Universidad del Sur, y una mención especial por haber obtenido el mejor promedio, nada menos que 9.38, de todos los egresados de esta colación, la número 318 de la historia de la casa de altos estudios.

"Me vine de Tres Arroyos a los 18 años con la idea de estudiar la licenciatura en Historia porque quería dedicarme a la investigación, pero con el tiempo también empecé a tomarle el 'gustito' a la docencia", explicó.

Por el momento, según contó, se encuentra elaborando su tesis para, en el transcurso de este año, recibir el título de la licenciatura también.

“Tengo una ayudantía de alumno avanzado en la UNS (se llama 'Ayudantía B', por no estar todavía graduado) en Historia Antigua II, materia a cargo del profesor Mario Ritacco, que me permitió en 2013 y 2015 viajar a Italia y Grecia con un grupo de estudiantes y este docente y vivir una experiencia única por lo enriquecedora”, destacó, entrevistado por la UNS.

Ahora, con el título en mano, la idea de Federico es trabajar a nivel docencia en la Universidad y también en el secundario.