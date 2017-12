El mensaje de Abel Pintos en contra de la pirotecnia (Video)

Abel Pintos sorprendió a todos, en su momento, cuando grabo un mensaje en las redes sociales en contra de la pirotecnia. El vídeo busca solidarizarse con todos los que sufren con ella y aun se sigue viralizando para crear conciencia sobre el daño que causa la misma.

“Tengo muchos amigos niños, y no tan niños, que conviven con el autismo. Esta noche, un año más, van a sufrir mucho con los fuegos artificiales porque verdaderamente les hacen daño. Queremos decirte que si podés evitar el uso de pirotecnia para que no hagan esos ruidos terribles mucha gente no va a sufrir. Podés cambiarlo por luces de colores... En estas Fiestas se trata más que nunca de pensar en el otro. Les deseo mucha paz y alegría”, expresó.

Sus fanáticos se mostraron conmovidos por las palabras del músico de Bahía Blanca y lo felicitaron por si actitud. Los fuegos artificiales son una verdadera pesadilla para los chicos autistas y animales, la sensibilidad auditiva los hace vulnerables a los estruendos.