El miedo a “Irma” a través del relato de una tresarroyense en Miami

El temible huracán “Irma”, llegará en las próximas horas a Miami y Patricia Maumus, una tresarroyense radicada allí hace unos 20 años, aseguró a nuestra emisora que la paranoia y el miedo afectan a toda la población.

“Este huracán se supone que como llega será histórico. En los 90’ llegó ‘Andrew’ con categoría cinco y destruyó toda la ciudad y comparándolo con ‘Irma’, este último huracán sobrepasa todos los niveles. Se habla de algo monstruoso. Ojalá cuando toque agua se desvíe. Hay mucho miedo, es pánico lo que vivimos en Miami”, aseguró esta mañana Patricia.

Recreó la terrible situación, comparándola con películas que habitualmente la gente ve: “cuando miramos las películas y nos asombramos es así en realidad. Es tal cual pasa con estos fenómenos. Yo lo viví personalmente y no me quiero imaginar lo que será con este”.

Mencionó que hay zonas en donde es mandatorio evacuar como Miami Beach, “hay estados que ya fueron desalojados. También en ciertas áreas se hará lo propio por los niveles de inundación posible. Si las lluvias serán fuertes, se prevé que serán también importantes las inundaciones. Por ello, hay lugares especiales preparados para alojar a esa gente”, indicó.

Comentó además que muchos están viajando hacia el norte y que las rutas están colapsadas, “es un auto atrás de otro”.

“Quienes nos quedamos podemos decir que las casas algunas están preparadas para el impacto como ventanas y puertas. Se ponen también unas ventanas de exterior que traban todo, para que el viento no se embolse y no penetre en la vivienda. Hay que quitar lo que se pueda romper y levantar en patios. Hay que tener agua, comidas enlatadas, velas, linternas y generadores”, sostuvo.

Anticipó que “el sábado consideran que entrarán las primeras ráfagas y lluvias y el domingo estará por aquí. Es fundamental que el ojo de huracán no entre en la ciudad”.

Maumus, remarcó que “la gente está paranoica. No hay combustible, agua, comida, nada. Y cuando avisan que se abasteció algún mercado, todo el mundo sale como si fuera la última vez que habrá. Todo se potencia y todo es en exceso. En el aeropuerto la gente se pelea, porque nadie quiere quedarse y todos tienen miedo”, dijo.