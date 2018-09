El Ministro de Economía visitó el Parque Industrial y escuchó a empresarios

Esta tarde llegó a Tres Arroyos el Ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza y visitó el Parque Industrial junto al intendente interino, Guillermo Salim.

Se reunieron con varias empresas de la ciudad y Salim resaltó que Lacunza tomó nota, acercó soluciones y se comprometió a trabajar para dar una mano. “Es una actitud que quiero agradecer públicamente y reconocerle porque no es muy común que un ministro se acerque con estas intenciones de trabajar y dar una mano”, expresó.

Por su parte, el ministro dijo que en una reunión con el Intendente Carlos Sánchez hace un mes, se interesó por las preocupaciones de la comunidad productiva local y allí fue cuando se comprometió a venir a la ciudad.

“Estuve recorriendo algunas firmas locales que me sorprendieron mucho por su creatividad, su empuje, me contaron su nacimiento, su despliegue en los últimos años y la verdad que me voy muy gratamente sorprendido”, contó.

Estuvieron presentes junto al ministro el representante del municipio en el Parque Industrial, Ricardo Ravella, el Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Cdor. Carlos Bayúgar y la diputada provincial de Cambiemos, Laura Aprile.

Los planteos de empresarios

Sobre la reunión manifestó que “fue de honestidad bruta, sabemos que el momento financiero de la Argentina no es el mejor, sabemos que los últimos cinco meses han sido difíciles, sobre todo para los sectores más vulnerables pero también para el sector productivo, la política pública lo que tiene que hacer es brindar previsibilidad y estabilidad para que las empresas puedan desplegar su creatividad y a partir de ahí invertir y contratar empleados. En ese tránsito está el gobierno nacional para poder brindar certezas financieras de acá a lo que resta el mandato con el programa que se está renegociando con FMI y a partir de ahí poder recobrar el camino del crecimiento y bajar la pobreza”.

Los empresarios también plantearon problemáticas como tasas elevadas. Lacunza explicó que “en este sentido la provincia este año ha bajado los impuestos a la actividad, básicamente ingresos brutos, y esa es la vocación de seguir bajando el año próximo, lo mismo con sellos que son dos impuestos a la actividad muy gravosos para la producción industrial”. También indicó que “plantearon que no se interrumpan las obras de infraestructura que tanta mano de obra despliega a lo largo de toda la provincia, pero también que hace a competitividad para poder sacar los productos que hacemos en toda nuestra provincia y sacarlos al mercado externo”.

Otro de los pedidos fue “acompañar a los más vulnerables con aumentos de los programas sociales porque entendemos que en esta coyuntura lo que tenemos que priorizar es atender a aquellos que menos tienen”.

Continuidad de obras públicas

“Todas las obras que se dieron a conocer se van a terminar”, indicó Lacunza y agregó: “No anunciamos nada de lo que no estamos seguros que podemos terminar. Todo lo que conozcan, tanto para la provincia como para Tres Arroyos en particular, se va a terminar, ninguna se va a interrumpir. Tenemos el financiamiento garantizado y el dinero reservado para esas obras”.

Fondo Compensador

El lunes el Gobierno nacional mediante un decreto dispuso un Fondo Compensador por la pérdida del Fondo Sojero. En palabras del ministro expresó que “a los municipios los va a dejar igualados a antes de la eliminación del Fondo Sojero, con lo cual diría que en 2018 van a salir empatados”.

Inflación

“Está claro que bajar la inflación es más difícil de lo que pensamos, en ese sentido se pone de manifiesto la irresponsabilidad de haberla dejado subir porque es fácil que suba y después cuesta mucho bajarlo y más en un país como en la Argentina que tiene más de un siglo con problemas de inflación”, apuntó Lacunza y sumó que “el año que viene se prevé que este en un 23% anual”.

Déficit en la provincia

“Este año el déficit en la provincia en el presupuesto está presupuestado en 31 mil millones de pesos y será eso, vamos a cumplir con lo que estaba pautado en el presupuesto”, cerró.