El Ministro de Justicia advirtió que de 70 mil detenidos en el país, 42 mil son de la provincia de Buenos Aires

Según manifestara el Ministro de Justicia de la Provincia, Dr. Gustavo Ferrari, esta mañana en dialogó con LU 24, de los 70 mil detenidos que hay en el país, unos 42 mil se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Destacó el incremento notable de detenciones durante la actual gestión, como así también la necesidad de invertir en las unidades carcelarias, debido a la antigüedad de sus construcciones.

Ferrari, indicó que la cuestión de infraestructura en el Sistema Carcelario no pasa solo por la cantidad de plazas que se pueden incorporar por necesidad, la cual viene establecida por la política criminal de la provincia. “Sabemos que es activa y ha determinado que se haya incrementado notablemente el índice de detenciones con una muy efectiva acción del Ministro Ritondo, la actividad judicial y demás. Pero debemos saber y tener en cuenta que nosotros tenemos unidades que son de principios del Siglo XX y otras hasta del final del Siglo XIX, eso es algo en lo que se va a tener que invertir, no solo en amplitud de plazas. De hecho terminaremos con 3100 plazas nuevas durante la gestión de María Eugenia Vidal, un récord en cantidades, que se manifiestan a través de nuevas unidades que se están terminando y que son modernas y estarán destinadas a jóvenes de entre 18 a 21 años, con el fin de rescatar a quienes se inician en su carrera delictiva. Son algunas de las medidas que estamos tomando. Reconocemos que el servicio es difícil de actualizar, primero por una cuestión presupuestaria, y luego por años sin inversión y construcción de cárceles. Hace 18 años que no se construye una cárcel nueva”.

Consideró además que la cantidad de reclusos “ha variado sustancialmente, cuando había una proporción muy desfavorable respecto a condenados, casi el 70 por ciento de personas procesadas. Ahora estamos en el 49 por ciento de personas procesadas por diversas razones. El juicio abreviado, flagrancia, distintas modificaciones procesales que han determinado que haya más personas condenadas definitivamente. Esto no significa que el procesado, no sea alguien que tenga una, dos o tres condenas”.

Respecto a la situación de los presos extranjeros y la medidas a implementar en este aspecto, dijo que “la medida concreta es que se tomó la decisión de poner un equipo para trabajar en la situación de los 2.200 presos extranjeros que tenemos en nuestra provincia, que la ley nos permite que luego de cumplir a la mitad de la condena sean remitidos a su país de origen. Sobre 70 mil detenidos en el país, nosotros tenemos 42 mil”.

Ferrari además explicó que una de las grandes innovaciones, que se lleva adelante y que consideró que será decisiva en el futuro de la provincia, “es la creación de la Comisión del Mapa Judicial. Es una comisión donde están todos los actores del sistema, que determinará cuál es el funcionamiento y las necesidades en la provincia. Cualquier decisión que se tome en el futuro será fundada en números, es una realidad que no teníamos hasta ahora. La creación de departamentos, de juzgados dependerá lo que esta comisión indique”.

Agregó también que ha salido por media sanción la modificación del Sistema Procesal Laboral que “he considerado prioritario en la reforma judicial, en razón de que es la más congestionada de la provincia, y con una situación negativa para los trabajadores y empleadores. Ahora esperamos que lo trate Diputados”.

Sobre los magistrados y su designación, señaló que “nos hemos ocupado mucho tiempo en como instruimos magistrados, antes de cómo los elegimos y hemos decidido garantizar criterios objetivos para esa selección, y no algo tan subjetivo como es la politización de las decisiones, según la relación y la influencia política del magistrado. Vamos a establecer la Escuela Judicial Previa Obligatoria; tener un orden de mérito imprescindible, para que se elija entre los mejores. Estableceremos un sistema donde se enseñarán técnicas de habilidades, esto ya tienen media sanción en Cámara de Senadores”, anticipó.

Además en cuento al Servicio Penitenciario adelantó que se está cambiando el estatuto: “estamos pidiendo el secundario completo obligatorio, que no existía eso. Se trata de tener política de asistencia y detección temprana, para detectar posibles problemas en los penitenciarios para atenderlos y que eso no llegue a los detenidos. También, separamos a todos los sospechados de apremios y torturas también. Hemos avanzado muchísimo en el control del sistema”, indicó.