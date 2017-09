El Ministro Ritondo escuchó la palabra de vecinos que piden justicia por Alejo

El acto por la entrega de móviles por parte del Ministerio de Seguridad e la Provincia de Buenos Aires a Tres Arroyos, que comenzó a llevarse a cabo en la Secretaría de Seguridad, terminó antes de tiempo. Fue el propio Ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, quién bajó del escenario y se acercó a un grupo de vecinos que llegó a la Secretaría de Seguridad reclamando justicia por Alejo, luego del aberrante hecho del que toda nuestra ciudad tomó conocimiento días atrás.

“Queremos que la gente no tenga miedo, que denuncie, después llegamos a este tipo de cosas. Nosotros venimos pacíficamente hace tres días pidiendo justicia, no queremos que haya más casos así. No entendemos como los colegios no se dieron cuenta de esto”, reclamó una de las madres que se acercó al lugar, y también le dijeron a Ritondo que “somos seres humanos y tenemos nuestras reacciones, hoy lo hacemos pacíficamente, mañana no sabemos que vamos a hacer. Queremos que desde Tres Arroyos nos den seguridad, que nos escuchen. Estamos pidiendo justicia y ojalá que no se le entreguen los chicos a la madre, que no fue madre nunca”.

Mientras que Ritondo les respondió que “hemos sacado una aplicación para que no tengan que ir a la Comisaría a denunciar, se puede hacer en forma anónima y con un celular o computadora. Hay elementos buenos y malos en la sociedad, cualquiera que quiera hacer una denuncia tiene la posibilidad de hacerlo de forma on-line. Tratamos de que estos casos no se produzcan y tengan una atención y contención distinta” y además agregó: “Para nosotros también es aberrante el caso, yo soy padre de criaturas, me muero cuando escucho lo que le pasó a ese chiquito, queremos que esto no vuelva a suceder”.

Y finalizó argumentando lo siguiente: “Yo corté el acto, vine a atenderlos, sin ningún problema. Prometemos seguir el caso, es bueno para la sociedad que se pongan en evidencia este tipo de casos, yo les agradezco que hagan movilizaciones y se manifiesten para que este tipo de casos sean conocidos”.

Luego los vecinos aplaudieron el gesto de Ritondo y se fueron del lugar pacíficamente.