El Movimiento Evita acompaña la candidatura de Randazzo en la ciudad y no descarta presentar lista a nivel local

La principal referente del Movimiento Evita en la ciudad, Adela Cornú, aseguró que el espacio que lidera acompaña a Florencio Randazzo y no descartó la conformación y presentación de una lista a nivel local. Consideró que la unidad en el peronismo “es una expresión de deseo” y la realidad va por otro camino”.

Cornú confirmó a LU24 esta mañana que “desde el Movimiento Evita impulsamos el acompañamiento a Florencio Randazzo porque nos convocó. Planteamos lo que queríamos construir y desde ahí se llegó a un acuerdo y se decidió apoyar su candidatura. Nosotros siempre quisimos participar de las PASO, porque creíamos que era la mejor opción para llegar a la unidad. Creo que la unidad es más una expresión de deseo y las realidades van por otro camino”, aseveró.

En cuanto a la decisión de Ricardo Fernández y Julio Garrido, de no acompañar a Florencio Randazzo, con la intención de colaborar en la “unidad” dentro del PJ, la dirigente mencionó que la noticia les fue comunicada ayer por ambos.

“Nos vinieron a comentar esto y es una decisión personal de ellos. Yo hablo por nuestro movimiento. Esto nos tomó por sorpresa después de tantos años de ellos trabajar por el sector, pero es una decisión de ellos y personal”, expresó.

Anticipó que desde el espacio que lidera “estamos conversando y tenemos compañeros dispuestos a integrar una lista a nivel local y si tenemos que hacerlo la vamos a presentar. En el 2013 quisimos participar de una legislativa, pero cuando se habla la unidad es difícil participar cuando no tenés lugar, y es fácil hablar de la boca para afuera. Es difícil así”.

Destacó además que en el Movimiento Evita “somos peronistas. Irse del peronismo creo que fue un error, pero es lo que se decidió. Nosotros Pensamos seguir para adelante y formar una lista con los compañeros que estén dispuestos a colaborar con la ciudad. Hay otros dirigentes y sectores interesados en acompañar a Randazzo”, manifestó.