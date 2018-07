El Movimiento Vecinal aprobó la rendición de cuentas de gastos anuales del partido por unanimidad

En la sede ubicada en Dorrego al 181, el Movimiento Vecinal tuvo su asamblea en la cual se aprobó la rendición de cuentas de gastos anuales del partido por unanimidad.

La Asamblea se desarrolló de acuerdo a la carta orgánica partidaria del vecinalismo. Se trató el balance y los estados patrimoniales del Movimiento respecto a los ejercicios que comenzaron en abril de 2017 y cerraron en marzo de 2018.

En diálogo con LU 24, el presidente del Movimiento Vecinal, Pablo Abraham, dijo que “las cuentas fueron explicadas por el tesorero del partido, Guillermo Salím y de acuerdo a la tradición vecinalista tenemos las cuentas equilibradas. Se rindieron los gastos de todo el año incluyendo los de las dos elecciones que tuvimos el año pasado”.

“El contador explicó el origen de los fondos, nosotros tenemos una costumbre desde el año 1995, que tenemos los fondos del partido bancarizados que provienen del aporte que hace cada uno de los funcionarios y concejales que están en la gestión municipal más algún aporte extraordinario”, sostuvo Abraham.

La actualidad del Movimiento Vecinal

Además, el presidente del vecinalismo manifestó que “estamos muy conformes, hemos armado un grupo lindo de trabajo. Estamos acompañados por muchísimas personas, incluso en la última cena que se realizó en el Club Costa Sud tuvimos el acercamiento de mucha gente que no veíamos, también se dio en la Asamblea de hoy”.

“Creo que el Movimiento Vecinal ha tenido la virtud de una fórmula exitosa pero el último acto eleccionario nos hace replantearnos muchas cosas y a partir de la autocrítica nos tenemos que actualizar”, agregó.

Redes sociales y “escuchar al vecino”

Abraham destacó que se está haciendo mucho hincapié en lo que es “la tecnología”: “Estamos teniendo mucha presencia comandado por Claudia Cittadino y Santiago Orfanó en las redes sociales para ir trabajando y que estemos más consolidados en ese aspecto. Estamos trabajando en la actualización del logo y reformando algunas cosas en la sede del partido”, indicó.

También destacó que “tenemos como tarea principal recorrer tanto localidades como la ciudad cabecera escuchando al vecino. En eso hemos centrado la actividad del partido y hay críticas que al funcionario no le llegan y queremos mejorar en base a los intereses de los tresarroyenses”.

“Creo que antes de hablar hay que saber escuchar. Creo que a partir de eso en política uno puede lograr grandes cosas con la herramienta más útil y fácil como la de escuchar al vecino. El Movimiento Vecinal tiene un plus en ese sentido”, sostuvo.