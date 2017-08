El Mulazzi fue sede de la reunión del Proyecto Municipal de Prevención de Adicciones

Se cumplió en instalaciones del Museo Mulazzi la primera reunión de trabajo con los equipos de salud del Proyecto Municipal de Prevención de Adicciones.

La concejal Mercedes Moreno, quien representa al cuerpo legislativo en el mismo, afirmó que estos encuentros son “una experiencia muy interesante, un equipo de trabajo multisectorial con mucha iniciativa que se venía realizando en las escuelas, y ahora se presentó el Proyecto con los equipos de las CAPS de Tres Arroyos y las localidades, y se hizo un trabajo grupal, para compartir las experiencias que se realizan en las CAPS, ya que en ese sitio se realiza un “trabajo de hormiga” en esta problemática, para revalorizar ese tipo trabajo y hacer ver que se está trabajando en sintonía en la prevención”.

Dijo que la idea “es sacar algunos preconceptos respecto al consumo problemático de sustancias con lo que es el delito, considerar que no todo consumo de sustancias es una adicción, considerar que hay sustancias que la gente usa que son más problemáticas que otras, y algunas provocan la adicción y otras no; considerar que este famoso efecto de cascada de un pibe que empieza por un faso y después hasta la heroína no para según decía una psicóloga en un video; en realidad está demostrado que no es así; que son pocos los casos de la escalada, pero no tiene que ver con el sujeto sino con una combinación de factores, un poco el modelo de integración habla de cómo se articula el sujeto, la sustancia y el contexto que es lo que en definitiva va a dar que en algunos casos el uso de alguna sustancia no genera problemas o genera problemas mínimos y en otros casos genera serios problemas.”

Asistieron al encuentro el equipo de Coordinación de las secretarías de Salud y de Acción Social, el CPA, concejales, representantes del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, y gente de los CAPS, junto a los equipos de CAPS de Olimpo, Ruta 3 sur, Santa Teresita, Ranchos, Municipal, Copetonas y San Francisco.

Avanzó en el tema la concejal Moreno y sostuvo que “este equipo de trabajo lanzará una encuesta para hacer en los CAPS y en las escuelas”, al tiempo que en el encuentro “se difundió una estadística a nivel nacional, donde lo que cobra mucha importancia es el tema del alcoholismo y no tanto así al tema de adicción a otras drogas, donde por suerte el número es reducido pero en esas pocas personas genera igual estragos en su salud, en su entorno en su familia por lo que hay que trabajarlo consensuadamente”.

“La encuesta es para tener una idea más específica y más exacta en lo local aunque no va a dar gran diferencia que lo que pasa a nivel país”, dijo y puso como ejemplo que” hablábamos hoy del tema del alcohol que está más naturalizado el uso en los pibes, es el principal problema y por ahí quitar el fantasma de otras drogas donde el uso queda reducido a pocas personas, en cambio el uso de alcohol es mucho más masivo y provoca serios problemas en la salud”, finalizó.